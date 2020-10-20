  أثينا تدعو برلين ومدريد وروما لوقف الصادرات العسكرية إلى أنقرة

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، كلًا من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إلى وقف تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا.

وأشار وزير الخارجية اليوناني - في خطاب أرسله إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليز لايا، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو - إلى الاستفزازت الأخيرة التي قامت بها تركيا والتي قال إنها تهدف إلى فرض الأمر الواقع في منطقة شرق البحر المتوسط وبحر "إيجة" من خلال وسائل عسكرية.

واستشهد دندياس - حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - بقرار المجلس الأوروبي الأخير والذي تضمن إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير المعدات العسكرية إلى دول ثالثة تستخدم هذه المعدات في أفعال عدوانية أو تتسبب في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وهو ما ينطبق على تركيا.

وطالب وزير الخارجية اليوناني نظيره الألماني - بالأخص - بعدم إصدار تصاريح بتصدير غواصات وفرقاطات وطائرات أو عربات مدرعة إلى تركيا.