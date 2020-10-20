تزايد أعداد الناخبين في التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية رغم كورونا

أدلى ما يقرب من 30 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر، وهو رقم قياسي مع تكيف الناخبين مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك في ولاية فلوريدا، وهي ولاية حاسمة فتحت الاقتراع الإثنين للتصويت المبكر.

وتوجه ترامب إلى أريزونا اليوم وسط مؤشرات على أن الديمقراطيين يقودون الزيادة في التصويت المبكر، وفي مؤتمر عبر الهاتف مع موظفي حملته، قال ترامب: "سوف نفوز... لم أكن لأقول لكم ذلك ربما قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وقالت اللجنة المشرفة على المناظرات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم، إنها ستلجأ إلى تقنية إسكات الميكروفون، خلال المواجهة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، يوم غد المقبل، من أجل منع مقاطعة المناظرة، ويرتقب أن تجري المناظرة في جامعة بيلمونت في ولاية تينيسي، وسيجري النقاش في 90 دقيقة، مقسمة إلى 15 دقيقة لكل محور على حدة، لكن حملة الرئيس ترامب طالما عارضت منح من يدير المناظرة صلاحية إسكات الميكروفون، لا سيما بعدما أثير النقاش بشأن الفكرة عقب المناظرة الأولى.

من جهة أخرى، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، بأنه "كارثة"، قائلا إنه لو أخذ بنصيحته لكان هناك أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وقال ترامب خلال اتصال هاتفي مع أعضاء فريق حملته الانتخابية، بحضور وسائل إعلام، "لقد سئم الناس من الحديث عن كوفيد-19".

وأضاف ترامب، بحسب شبكة بوليتيكو الأمريكية: "الناس يقولون: اتركونا وشأننا، لقد تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء".

وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة. وقال ترامب ساخراً "إنه في هذا المنصب منذ 500 عام"، في إشارة إلى فاوتشي البالغ 79 عاماً والمعروف عالمياً والذي يدير معهد الأمراض المعدية، معتبراً في الوقت نفسه أن إقالته ستكون لها نتائج عكسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.