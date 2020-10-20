مصرع شخص بجرعة مخدرات كبيرة في بورسعيد

لقى شخص مصرعه، اليوم، إثر تناوله جرعة كبيرة من المواد المخدرة ببورسعيد، وجرى التحفظ على الجثة بمستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد إخطارًا من مستشفى السلام بوصول "إيهاب.م.ا" 48 عامًا في حالة غيبوبة تامة ويعانى من صعوبة فى التنفس، إثر تناول جرعة كبيرة من المواد المخدرة.

وقام الفريق الطبي بمستشفى السلام بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له بغرفة الإنعاش القلبى الرئوي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه توفي نظرا لسوء الحالة، وأمر مدير الأمن بالتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت البحث الجنائى بإستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

يذكر أن بورسعيد شهدت حوادث متنوعة خلال الشهر الجاري منها مصرع طفل بسكتة قلبية أثناء ممارسته لعبة "بابجي" الإلكترونية لساعات طويلة، حيث تلقى مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة إسعاف بورسعيد بوصول محمد سامح سلام 12 عامًا، إلى مستشفى السلام عن طريق سيارة الإسعاف جثة هامدة، إدعاء انه توفي بسبب إصابته بسكتة قلبية بعد فترة التركيز الطويلة أثناء ممارسته لعب بابجي على هاتفه، بالإضافة إلى إنتحار طفل أخر قام بشنق نفسه بحبل، وجد حول رقبته، دون أسباب وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.