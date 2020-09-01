مكافحة الإدمان: 65.8% نسبة تناول الحشيش بين مدمني المخدرات في مصر

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما أكثر الفئات العمرية تعاطيا للمخدرات، وفقا لآخر إحصائية أجراها الخط الساخن، لافتا إلى أن نسبة التعاطي 14ألف و958 في الفئة العمرية من 20 حتى 30 عاما بنسبة 34 %، فيما وصلت إلى 12 ألف و238 في الفئة العمرية من 30 حتى 40 عاما بنسبة 27.87، و10آلاف و935 في الفئة العمرية من 15 حتى 20 عاما بنسبة 24.9.

وأضاف الكتامي لـ"الوطن" أن هناك نحو 28 ألف و909 أشخاص يتعاطون مخدر الحشيش بنسبة 65%، ويعد أكثر أنواع المخدرات انتشارا، يليه الترامادول بنسبة 52.65 %، حيث يتعاطاه نحو 23 ألف و115 شخصا، بينما يحتل الهيروين المركز الثالث بنسبة 36.75، حيث يتعاطاه 16 ألف و138 شخصا، فيما يتعاطى 5052 شخصا مخدر الاستروكس، والفودو بنسبة 11.5%.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة "اختيارك"، لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة.

وأكدت أنه تم إطلاق المبادرة في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ومطروح ودمياط حتى الآن، كما سيتم تنفيذها أيضا في محافظات أسيوط وبني سويف، وتستهدف المبادرة كل المحافظات وستستمر طوال شهري أغسطس وسبتمبر بمشاركة 1000 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.