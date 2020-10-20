هل معجون الأسنان يحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟ استشاري مناعة يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، إن معجون الأسنان يحتوي على مضادات للبكتيريا، ولكنه لا يقلل من فرص التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع "الحداد"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لاعلاقة لمعجون الأسنان بالوقاية من فيروس كورونا، نافيا ما أثير حول تشابه مكونات غسول الجل الذى يستخدمه الأفراد في غسيل الأيدي للوقاية من كورونا بمكونات معجون الأسنان، " فيروس كورونا فيروس تنفسي وعند دخول الفم معجون الأسنان مش هيخوفه أو هيقوله لأ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى مساء أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها، و6130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.