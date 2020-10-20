طارق شكري: برنامجي الانتخابي يهدف للحفاظ على الثروة العقارية

سلط المهندس طارق شكري، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، الضوء على زيادة وتوسيع التعامل بالتكنولوجيا الرقمية، للحصول على معلومات بطريقة أفضل وأسهل للمساعدة في تقديم الخدمات، فضلا عن تحسين دور مجلس النواب الرقابي.

وأضاف شكري، في مؤتمره الدعائي الأول، بعد بداية فترة الدعاية الانتخابية رسميا، أهمية الاهتمام بالمباني الأثرية والترفيهية مثل قصر البارون وحديقة الميريلاند، موضحا سعيه الجاد لاستعادة تلك المناطق لرونقها والاهتمام بها.

المرشح بالنواب: نصمم تطبيق إلكتروني لتلقي الشكاوي من المواطنين وحلها

كما أعلن المهندس شكري أنه يتم العمل حاليا على إطلاق تطبيق عبر الهاتف للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى وتقسميها لصحية واجتماعية وغيرها، ومتابعتها أيضا وحقيقة الحاجة لها وكل تفاصيلها، من أجل حلها.

وفيما يخص التشريعات التي يهدف لها من خلال المجلس حال فوزه، إنه ينوي تقديم العديد من القوانين منها الحفاظ وصيانة الثروة العقارية، لذلك يجب سن قانون صاحب المبنى بالتعامل مع شركات متخصصة للصيانة، ليكون ذلك محل تقدير والتزام من الجميع.

وتابع أنه لابد من التوازن بين الطرفين من أصحاب العقارات ذات الإيجارات القديمة، مع السكان غير القادرين، وهو ما يحتاج لأفكار من خارج الصندوق، ولذلك سيحتاج لجهود ضخمة، لافتا إلى أنه يدرس أيضا ملف الاعتماد على الطاقة الشمسية للتغلب على مشاكل الكهرباء بالمنازل.

شكري يكشف أسباب ترشحه فردي مستقل

وأشار إلى أنه اختار الترشح فرديا مستقلا لرغبته في أن يحصد المقعد بصوت المواطنين وليس فرضا، وطرح المناقشات بحرية، موضحا أنه مدعوما من حزب مستقبل وطن.

وطرح شكري في المؤتمر برنامجه الانتخابى والقضايا التى تهم المواطنين ورؤيته فى تطوير مدينة نصر ومصر الجديدة بالإضافة إلى أضرار المال السياسى، وكيفية تحسين الخدمات المقدمة مقابل الضرائب المحصلة من الشعب المصري.

ويتنافس طارق شكري، صاحب رقم "3" بالقائمة الفردية ورمز "مثلث"، الذي يخوض الانتخابات بصفة "مستقل" وليس الحزبية، كونه عضوا بـ"مستقبل وطن"، 54 مرشحا آخرين بالدائرة.

وحرص القائمين على المؤتمر اتباع الإجراءات الوقائية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة.