المطارات ترفع درجة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ

عقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها، ورئيس سلطة الطيران المدني، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ومساعدي وزير الطيران، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية في ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تفيد بتعرض البلاد خلال الأيام المقبلة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصاحبة بسقوط الأمطار.

وضع خطط لأي سيناريوهات محتملة تتعرض لها البلاد

واستعرض الاجتماع الخطط والاستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية وفقاً لنماذج المحاكاة والأساليب التدريبية التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية.

وشدد وزير الطيران على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية، وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران، ومتابعة الموقف أولًا بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة المقبلة لضمان انسيابية الحركة داخل المطارات.

وأكد "منار" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها، وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة، التى تعد بمثابة الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إذ يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة أن طقسًا مائلًا للحرارة يسود على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية نهارًا، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت الهيئة أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة 80% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية تشمل سيوة، والسلوم، ومطروح، والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أما بالنسبة لحالة الرياح تكون معتدلة على الوجه البحري وجنوب الصعيد، فيما تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.