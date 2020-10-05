المطارات المصرية تستقبل 20 ألف مسافر من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولى أمس الأحد، 169 رحلة طيران دولية وداخلية، أقلت على متنها 19571 راكبا، وقالت مصادر مطلعة، إن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها "واشنطن وتورنتو وموسكو وفرانكفورت وباريس ولندن وروما وأمستردام ومسقط والدمام وبغداد وإنجمينا وأبوجا وميلانو وأثينا وفيينا وإسطنبول وأديس أبابا وجدة ودبى والشارقة والرياض وأبوظبى وجدة والمدينة" وبلغت رحلات السفر 83 رحلة وأقلت على متنها 10263 راكبا.

واستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 86 رحلة تقل على متنها 9308 ركاب قادمين من عدة وجهات دولية، منها "نيويورك وفرانكفورت ولندن وباريس وميلانو وأثينا ومسقط وإسطنبول ولارناكا وإنجمينا وبغداد وأمستردام وأديس أبابا ودبى والمدينة وأبوظبى وبيروت".

وفي سياق متصل شهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين وصول عدد من الرحلات السياحية الجديدة القادمة من دول أوروبا وذلك فى ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبل مطار الغردقة الدولى أمس، ثلاث رحلات جوية قادمة من كل من دولة سويسرا وفرنسا والتشيك، وهى رحلة شركة إيزى جيت ( Easy jet) القادمة من العاصمة جنيف بسويسرا وعلى متنها 145 راكباً، ورحلة شركة فلاي ايجيبت (Fly Egypt)القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها 163 راكبا، وأيضا وصول 115 راكباً على متن رحلة شركة إير كايرو (Air Cairo) القادمة من العاصمة براغ بالتشيك، وذلك بعد إستئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة.

كما استقبل مطار مرسى علم أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس لشركه فلاي ايجيبت وعلى متنها 97 راكبا، حيث تعد الرحلة الأولى بعد استئناف السياحة الفرنسية إلى مدينة مرسى علم والتى توقفت منذ جائحة كورونا المستجد.

وتم الاحتفال باستقبال الطائرات بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والإستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية،، حيث قام فريق العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة ومرسى علم بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلاً عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وفي السياق نفسه استقبل مطار شرم الشيخ الدولى بالأمس، أولى رحلات شركة « فلاى وان» بعد إستئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ القادمة من ميلدوفا وعلى متنها 174 راكبا، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استقبال رحلة أسبوعياً على نفس خط الطيران حتى نهاية شهر أكتوبر.

من جانبه أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن دعم الدولة المصرية لقطاعى الطيران والسياحة كان له عظيم الأثر وراء زيادة وانتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة وهو ما جاءت نتائجه سريعة وبارزة بعودة حركة الطيران والسياحة تدريجياً، ويأتى ذلك في إطار المجهودات التى تبذلها وزارة الطيران المدنى من خلال التنسيق المثمر و الدائم مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.