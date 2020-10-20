بدأت اليوم.. "الأرصاد" تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية

بدأت اليوم، الثلاثاء، أولى أيام التقلبات الجوية المنتظر أن تشهدها البلاد حتى يوم الأحد المقبل، وذلك وفقًا للبيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، وحذرت خلاله من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تستمر لمدة 6 أيام.

وبدأ تساقط الأمطار من اليوم، الثلاثاء وتكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وخفيفة على الإسكندرية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة بدءًا من الغد

أما يوم الأربعاء، فيتوقع الخبراء أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ومن يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أنّه من المتوقع أن تنتهي موجة عدم الاستقرار في الطقس يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنّ النصف الأول من فصل الخريف يتأثر بارتفاع درجات الحرارة من فصل الصيف، فيما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال النصف الثاني، ويكون هناك فارق كبير يزيد عن عشر درجات بين النهار والليل، ولذلك يختلف الجو نهارًا عن الجو ليلًا.

وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بدءًا من الاثنين، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتنحسر فرص سقوط الأمطار لتشمل أجزاء من السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء فقط، تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق.