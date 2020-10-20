الأرصاد: طقس حار وأمطار تصل لحد السيول الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأسبوع القادم، حيث تبدأ موجة أمطار تصل لحد السيول، تبدأ من الثلاثاء وحتى الأحد القادم.

وتستعرض "الوطن" تقرير الهيئة عن حالة الطقس طوال الأسبوع في السطور التالية..

يوم الثلاثاء 20 أغسطس

يتوقع خبراء الطقس أن تبدأ موجة الأمطار غدا الثلاثاء، إذ يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتتكون في الساعات الأولي من الصباح شبورة مائية كثيفة، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة أحيانًا.

وتتساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، والشمالية الغربية، وتكون الرياح نشطة أحيانًا،، بينما ترتفع الحرارة ليكون الطقس حار نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد.

يوم الأربعاء 21 أغسطس

تبدأ الأمطار في التساقط بشكل خفيف على القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة ورعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، والطقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة على تلك المناطق.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية يكون الطقس معتدل نهارا، ولطيف ليلا، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

يوم الخميس 22 أغسطس حتى الأحد 25 أغسطس

تبدا ذروة موجة اضطراب الطقس من يوم الخميس حتى الأحد، حيث تتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق، على جميع أنحاء الجمهورية ما عدا جنوب الصعيد.

ويكون الطقس مائل للبرودة ليلا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى ووجه بحرى والسواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، بينما يكون طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا على شمال الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البجرية على خليج السويس، ويكون حار نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

فئات ممنوعة من الخروج خلال ذروة الطقس السئ

وحذر الدكتور أحمد ماضي استشاري أمراض الجهاز التنفسي والصدرية، بعض الفئات من الخروج خلال ذروة الطقس السيئ وخاصة كبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضي الربو.

ونصح "ماضي"، المصريين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا للوقاية من الإصابة بأمراض الأنفلونزا وحساسية الصدر.