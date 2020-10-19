الأرصاد: الأمطار بدأت في السلوم.. وغزيرة بداية من الخميس

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية في الأرصاد الجوية، إنه يجب أن يكون هناك فارق في فصل الخريف وسقوط الأمطار، النصف الأول من الخريف، يستمر بارتفاع درجات الحرارة الخاصة بفصل الصيف، ومن ثم النصف الثاني من الفصل، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، وبدأ المواطنون يشعرون بذلك في المساء بالفعل.

وأضافت "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن سقوط الأمطار يتأثر بالعديد من العوامل مثل اتجاه الرياح على سطح الأرض، وهذا ما يشهده المصريون الفترة المقبلة، حيث هناك موجة من الموجات التي تأتي في فصل الخريف، نتيجة الرطوبة الموجودة على سطح الأرض.

ويتزامن معها وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث إن مصر كانت تشهد الرطوبة في الصيف، ولكن لم يكن هناك منخفض جوي، وهو الذي يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية، لافتا إلى أن الأمطار بدأت منذ قليل في السلوم، وتبدأ غدا الثلاثاء فرص سقوط الأمطار في السواحل الشمالية وغير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أن الأمطار تمتد يوم الخميس، وتشمل محافظات من الدلتا مصر كفر الشيخ والبحيرة وغيرها، وتكون الأمطار شديدة وغزيرة وقد تكون رعدية، لافتا إلى أن هناك تواصل مع غرفة دعم واتخاذ القرار منذ عدة أيام، وهناك تواصل دائم معهم بشكل يومي بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، وتم تناول حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، خاصة على السواحل الشمالية ومناطق على الوجه البحري وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار.. وأمطار غزيرة خلال أيام

وكانت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، قد قالت إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد، وتم إبلاغ مجلس الوزراء لأخذ الاحتياطات، وتم إصدار بيان رسمي من قبل الهيئة بذلك.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتكون رعدية وتمتد لبعض محافظات الوجه البحري، يوم الأربعاء، وتكون رعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، موضحة أنه وفي القاهرة ستبدأ أمطار متوسطة وغزيرة وحتى رعدية بداية من الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأكدت أنه ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، حيث ستكون الأمطار متوسطة وخفيفة ببعض مناطق شمال الصعيد، وستكون غزيرة على شمال ووسط سيناء تصل لحد السيول، مشيرة إلى أنه وفي نفس التوقيت من العام الماضي حدثت ذات الظواهر الجوية التي ستشهدها مصر، بداية من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل تنخفض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات.

وتابعت: "مهم جدا نتابع بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإحنا الجهة الوحيدة المسؤولة على مستوى الجمهورية، وهناك بعض المواقع تقوم بتهويل الأمر، ويتم التنبؤ بحالات الارصاد قبل 10 أيام، وعند ثبوتها يتم الإعلان عن ذلك، وبالنسبة للأطفال اللي هيكونوا رايحين المدارس لازم يكون معاهم حاجة خريفية ويتقلوا، والقيادة بهدوء على الطرق خاصة في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة ونبتعد عن مخرات السيول بشكل كامل".