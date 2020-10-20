6 محافظات تستعد للطقس السيئ بعد تحذيرات الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من موجة من اضطراب الطقس تبدأ من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، تتمثل في تساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والتي تصل لحد السيول على بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

"الوطن" ترصد لكم استعدادات المحافظات لاستقبال موسم الأمطار كما يلي:

القاهرة: أنفاق وبيارات جديدة استعدادًا للأمطار

تلقت محافظة القاهرة تحذيرًا من هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار متوسطة أيام الأربعاء والخميس والجمعة على أحياء القاهرة.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة لـ"الوطن"، إنه تم رفع درجة الاستعداد بمختلف الأحياء، من تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار وعددها 18 ألف و400 بالوعة، والدفع بمعدات وسيارات شفط بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، علاوة على تجهيز وتطهير 33 نفقًا بمختلف نواحي العاصمة، ومنها نفق أحمد بدوي والتسعين الشمالي والجنوبي وأحمد بدوي والثورة وكمال الدين صلاح على الكورنيش ويوسف عباس.

من ناحية أخرى، قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أنه جار تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة مياه الأمطار والسيول في منطقة الأوتوستراد عند المنصة في محاولة لتفادي ما حدث فى الأعوام الماضية من غرق منطقة الأوتوستراد.

وأضاف حسن لـ"الوطن"، أن هناك خطتين يُجرى تنفيذهما حاليًا، الأولى عبارة عن إنشاء نفق قطره 1200 ملم أي متر و20 سنتيمترًا وبطول 3 كيلومترات، يبدأ من المنصة ويسير في طريق الأوتوستراد ويدخل شارع إسماعيل الفنجري وبعدها يدخل شارع ممدوح سالم حتى امتداد رمسيس، وكله عبارة عن أنفاق تحت سطح الأرض.

وأشار إلى أن الخط يعمل بنظام الأنفاق تحت الأرض، أما فوق سطح الأرض ففي كل 200 متر سيتم إقامة "بيارة" وتمت معاينة بعض أماكن تلك الغرف لبدء العمل فيها، مؤكدًا أن هذا المشروع يستغرق عامًا للتنفيذ.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى أنه في نفس الوقت يتم بالتنسيق مع القيادات وبعض الجهات للبدء فى تنفيذ حل عاجل لاستيعاب موسم المطر العام الجاري من خلال عمل بيارة ضخمة خلف المنصة، على أن يتم ربط الخطوط القديمة عليها لاستيعاب المياه، مشيرًا إلى وضع طلمبات وخط طرد قطر صغير يسير من الأوتوستراد إلى نادى السكة الحديد بطول 2.5 كيلو متر، حتى يتم تركيبه وإنجازه في أسرع وقت، وتم البدء في تنفيذ الحل العاجل خلف المنصة وإنجازه يستغرق من 3 أسابيع إلى شهر.

وأوضح أن طريق الأوتوستراد كله مرافق حيوية وكابلات الضغط العالى الخاصة بالمترو، ما يتطلب العمل بحرص ودقة شديدة.

وأكد أن تكلفة الحل الدائم 160 مليون جنيه، بينما يتكلف الحل العاجل حوالى 5 ملايين جنيه لحل مشكلة غرق الأوتوستراد، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على المحاور الرئيسية.

ولفت إلى أن شركة الصرف الصحي بدأت في رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول منذ شهر سبتمبر الماضي، من خلال 8 آلاف عامل وإداري بالشركة، لرفع كفاءة محطات الصرف وعددها 13 محطة بالقاهرة، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير 18 ألف بالوعة تصريف مياه أمطار بالقاهرة، فضلًا عن تركيب بالوعات صرف بشارع جوزيف تيتو وفى محيط النادى الأهلى بمدينة نصر.

وأشار إلى أن شبكات الصرف بالقاهرة تستوعب يوميًا 4.5 مليون متر مكعب، وفي النوة الشديدة التي ضربت شرق القاهرة العام الماضي سقطت كمية أمطار إضافية تعادل 5 ملايين متر مكعب في 12 ساعة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وقتها بينما شبكات الصرف تتحمل نحو 600 ألف متر مكعب أمطار على فترات فقط.

الإسكندرية: خريطة لسقوط الأمطار وخطة للأجهزة المحلية للتحرك

أعلنت محافظ الإسكندرية، عدم سقوط أمطار على المحافظة، اليوم، وفقًا لما ورد من معهد بحوث الموارد المائية، وأضافت في بيان صادر عنها أنه من المتوقع هطول الأمطار بدءاً من الساعات الأولى من صباح الأربعاء على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة.

وطالب البيان، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة، مع استمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً، وأكد أن هذا التوقع قابل للتعديل حال حدوث أي تغيرات في التوزيعات الضغطية.

وعقب التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن سقوط الأمطار، وضع معهد بحوث المياه والتخطيط بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، جدول خرائط حول موعد وكثافة وأماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء المقبل.

وحصلت "الوطن" علي نسخة من الخرائط التي جرى إعلانها من قبل غرفة التعامل مع الأمطار كجدول توقعي لما سيحدث في المدينة الساحلية يوم الأربعاء المقبل، فيما يخص كثافة الأمطار المتوقعة والتوقيت حتي يتمكن مسؤولو الأحياء والصرف الصحي من التعامل الفوري فور تساقطها ومنع حدوث أي تجمعات للمياه وتراكمات للأمطار في المدينة.

وجاء في خريطة التنبؤات أنه من من المتوقع أن تبدأ الأمطار من الساعة الثالثة، فجر يوم الأربعاء المقبل، بكثافة خفيفة علي مناطق شرق المحافظة، وتزيد إلى كثافة متوسطة في العاشرة من صباح ذات اليوم وتهطل على مناطق متفرقة بالمحافظة، وفي الثانية عر ظهرا تمتد الأمطار إلى جميع مناطق المحافظة.

وأكدت الخريطة أن كثافة الأمطار ستتراوح ما بين خفية ومتوسطة بجميع مناطق المحافظة، ومن المحتمل أن تصل الأمطار لغزارتها في العاشرة مساء أقصى مناطق غرب المدينة الساحلية، "العجمي، العامرية، برج العرب"فيما تسجل كثافة خفيفة بمناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط المدينة.

الدقهلية: استلام سيارات كسح جديدة استعدادًا للأمطار

تسلمت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، 5 سيارات كسح وشفط مياه، من بين 12 سيارة تعاقدت عليها المحافظة، لدعم منظومة مواجهة تراكمات المياه بالشوارع، خلال فصل الشتاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بإجمالي 91 مليون جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد لموسم الأمطار.

وتفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام، والمهندس خالد جلال، مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة، الدفعة الجديدة من معدات النظافة وسيارات شفط المياه، التي وردت في إطار الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021، بإجمالي تمويل 91 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وفي إطار الاستعداد الجيد من قبل أجهزة المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.

وقال "مختار" إن المحافظة تعاقدت على شراء 12 سيارة كسح وشفط مياه، لدعم منظومة مواجهة تراكمات المياه بالشوارع والميادين خلال الشتاء، تسلمت منها حتى الآن 5 سيارات، ويجري متابعة وصول الـ7 سيارات المتبقية، لتنضم لمنظومة الاستعدادات المكثفة لموسم الشتاء.

دمياط: 52 معدة جاهزة لاستقبال الأمطار

أعلن المهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن تفاصيل خطة طوارئ لمجابهة الأزمات والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار والسيول لموسم الشتاء القادم بمحافظة دمياط، وفقا للتحديثات والتغيرات المناخية المختلفة.

وأوضح رئيس "مياه دمياط" أن إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 52 معدة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، وأن أطوال شبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة "خطوط انحدار 676 كم – خطوط طرد 220 كم – خطوط أهالي 1100كم – شبكات أمطار 350 كم"، وإجمالي الطاقة الاستيعابية للمحطات "271.450 م3 يوم"، كما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 968 عاملا.

وأضاف أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ قامت بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، ومع رؤساء مجالس المدن لتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم تطهير خطوط الصرف الصحي بإدارة الزرقا "شرباص الناصرية - البراشية - دقهلة - السرو - الزرقا - ميت الخولي - شرمساح - الزعاترة - الباز وعلى الدين - كفر العرب - الروضة - فارسكور - مساكن كفر أبو عصمة"، وتطهير خطوط الصرف الصحي بإدارة مركز ومدينة دمياط "الشعراء - المنيا - الأعصر - السيالة والعنانية حي أول وثان - شطا وغيط النصارى - الشهابي وأبو هندية والمعلمين - البصارطة وعزبة البط"، وكذا تطهير خطوط الصرف الصحي بإدارة عزبة البرج "عزبة البرج - كفر حميدو - الشيخ درغام - الخياطة".

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه جارٍ تدعيم أسطول الشركة بعدد 5 سيارات كسح سعة 8 م3، وسيارة شفط رواسب و10 سيارات كسح سعة 4م3، و10 سيارات مجهزة بعدد 2 طلمبة كسح لنزح مياه الأمطار الجديدة والتي تعمل بأحدث التقنيات، تنفيذا لمبدأ سرعة التدخل ومواجهة الطوارئ بشكل فوري.

وتابع أن الشركة قامت بإعادة تأهيل وإصلاح سيارات الكسح القديمة وتنفيذ مهام الصيانة الدورية للمعدات بشكل ذاتي من خلال ورشة الصيانة لعدد "9 سيارات كسح - سيارتي نافورى - 3 مدمج كبير - 4 مدمج صغير - 14 تروسيكلا - كباشين - سيارة مواجهة السيول - 3 شفاطات".

الشرقية: اجتماع موسع للاستعداد للأمطار

عقد سعد الفرماوي السكرتيرالعام لمحافظة الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد اجتماعاً موسعا مع مديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستعراض استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وخلال الاجتماع تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤول الصرف الصحي والمرور المستمر لتسليك البالوعات وكذلك تسليك غرف الصرف الصحي (المطابق) وصولا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددا علي ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركه الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين.

كما تم التأكيد على الاستعداد التام لتجهيزغرف العمليات اعتبارا من اليوم في المحافظة والمراكز والمدن والتواصل مع الجهات الأخرى من ( شركة المياه – الكهرباء – الإسعاف - الحماية المدنية - المستشفيات) للمتابعة وتلقي الشكاوى وحلها فورا والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤول شركه المياه لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادا لسقوط الأمطار وذلك بصيانتها وتحديد وسائل الاتصال مع المسئولين سواء عنوان أوهاتف للتواصل السريع معهم في حالة حدوث أي أزمة، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف خاصة مصرف بحر البقر وحصر بالوعات الأمطار والأماكن التي بها بالوعات وما تم تطويره منها وعدد سيارات الكسح وحالتها الراهنة وموافاتنا بتقرير مفصل للعرض على المحافظ.

السويس: لجان للمرور على المديريات والتأكد من استعدادها للسيول

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء، مشدداً على أهمية مراجعة جاهزية المعدات والأفراد والجهات المعنية المشاركة في مواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده محافظ السويس، بقاعة ديوان عام المحافظة اليوم، استعداداً لموسم الأمطار والسيول بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، واللواء هشام دبور مساعد مدير الأمن للأفراد والتدريب، والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس، ومحمد عليوة رئيس المنطقة الجغرافية بالسويس، ونور الصباح رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالسويس، والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بمحافظة السويس.

وفى اللقاء كلف المحافظ السكرتير العام، بتشكيل لجان للمرور على المديريات والجهات المشاركة لمواجهة السيول لمراجعة المعدات والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وإعداد تقرير كامل عنها.

كما كلف المحافظ مديريات الصحة ومرفق الإسعاف والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والأحياء والتنمية السياحية والطرق والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية والكهرباء وهيئة الطرق والكباري، بالاستعداد وإعداد خطة لمواجهة أزمة السيول.

وطالب "صقر"، القيادات التنفيذية باتخاذ الإجراءات لمواجهة أي سيول أو أمطار غزيرة لحماية المنشآت والمواطنين، مؤكدا على إدارة الأزمات بسرعة الانتهاء من أي أعمال صيانة أو تطوير للمخرات واستكمال أي أعمال بها.

وأكد محافظ السويس على الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب لمحافظات القناة لفرع السويس بمراجعة جميع شبكات الصرف الصحي والمحطات، بالإضافة إلى شبكات صرف الأمطار بالشوارع الرئيسية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.