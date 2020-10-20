توقعات طقس 72 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة بمناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود الأربعاء طقس مائل للحراره على القاهره والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية يوم الأربعاء، ليسود طقس معتدل الخميس، وتنخفض الحراره على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وتكون حركة الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء يوم الخميس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحه البحريه على خليج السويس والبحر الأحمر، وتنشط أيضا على مناطق من شمال الصعيد.

حالة الأمطار

ومن المتوقع أن يشهد يوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الوجه البحري بنسبة 60%، وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانًا بنسبة 80%، وتمتد على السواحل الشماليه الشرقيه بنسبة 40%.

وعن يوم الخميس، تستمر فرص سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتمتد فرص الأمطار على مناطق من شمال الصعيد تكون خفيفه هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية:

طقس الأربعاء 21 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

طقس الخميس 22 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

طقس الجمعة 23 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.