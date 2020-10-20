طارق شكري لـ"الوطن": أعمل على الاهتمام بالصحة في دائرة مصر الجديدة

أكد المهندس طارق شكري، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، سعيه لتطوير مختلف القطاعات بالدائرة بشكل حقيقي، بدأ بالفعل خلال الفترة الماضية، وسيتكمله حتى في حال عدم فوزه بالانتخابات.

وأضاف شكري، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يولي اهتماما خاصا بالمرأة والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك وضع عدة بنود لكل فئة منهم ببرنامجه، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص مؤتمر للمرأة سيشهد تكريما لأسر الشهداء من الزوجات والأمهات والابناء.

وشدد على تقديره البالغ المرأة المعيلة والنماذج الناجحة، لذلك سيحرص على إبرازهم وتوجيه اهتمام كبير لهم.وفيما يخص ملف الصحة وجائحة كورونا، أوضح أن رؤيته بهم مقسمة لـ٣ اتجاهات أيضا، من حيث المناطق المختلفة بالداررة، أولهم الأكثر احتياجا الذين يحتاجون لمستشفيات ومستوصفات وتقديم دعم طبي بالغ، سيحرص من خلال مؤسسته الخيرية على تقديمه سريعا.

وتابع شكري أن الدولة تسير في اتجاه مميز وجيد للغاية فيما يتعلق التأمين الصحي للتأكيد على أهمية مجال الصحة والحرص على الوصول لجميع المواطنين، مضيفا أنه فيما يخص كورونا يرى أهمية العودة للإجراءات الاحترازية بين المواطنين لتجنب انتشار الموجة الثانية.

واردف أنه يهدف تشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات وخاصة الشباب، من خلال التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي والجولات الميدانية واللقاءات الصحفية.

وطرح شكري في المؤتمر برنامجه الانتخابى والقضايا التى تهم المواطنين ورؤيته فى تطوير مدينة نصر ومصر الجديدة بالإضافة إلى أضرار المال السياسى، وكيفية تحسين الخدمات المقدمة مقابل الضرائب المحصلة من الشعب المصري.

ويتنافس طارق شكري، صاحب رقم "3" بالقائمة الفردية ورمز "مثلث"، الذي يخوض الانتخابات بصفة "مستقل" وليس الحزبية، كونه عضوا بـ"مستقبل وطن"، ٥٤ مرشحا آخرين بالدائرة.وحرص القائمين على المؤتمر اتباع الإجراءات الوقائية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة.