طارق شكري: نودع مشكلة العشوائيات خلال عامين.. والتصالح فرصة تاريخية

أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء لها فكر إصلاحي وليس عقابي كما يروّج له محور الشر، مشيرًا إلى أن قانون البناء لسنة 2008 يمنع التغاضي عن أي مخالفة مقامة، أي أن كل متر مربع ليس له ترخيص يجب أن يزال، والقرار ليس متروكًا لأي مسئول أو صاحب سلطة مختصة "كالمحافظ، أو الوزير، رئيس الحي، أو الجهاز" بالتصالح فليس هناك سوى الإزالة، أما القانون الجديد فقد أعطى مساحة للتصالح وتقنين الأوضاع.

وقال شكري في بيان صحفي اليوم، إن الدولة المصرية الجديدة أصبح لها تفكير عميق تسعى من خلاله لمصلحة المواطن، فبعد مراجعة الدولة لمخالفات 27 محافظة، وجدت أن القدرات المالية للناس أقل بكثير من المسعر بالقانون، فتراجعت عن قرارها وهذه خطوة تحترم، تدل على سعى الدولة لحل مشاكل المواطنين، قائلاً إن هذه "فرصة تاريخية" لن تتكرر ثانية.

قانون التصالح يتيح للمصريين توارث وحداتهم السكنية

وشرح "شكري" قانون التصالح من خلال مثال مبسط قائلاً: "من يمتلك شقة 100 متر سيدفع 5000 جنيه قسط وبدون فائدة على مدار 3 سنوات أي بواقع 4 جنيه وربع في اليوم"، ومن لدية القدرة على دفع المبلغ كاش بشكل فورى يحصل على تخفيض 25%.

وأشاد شكري بهذا القانون الذي يمكن المواطن من تسجيل وحدته بل وتوارثها بين الأجيال، كما يساهم في رفع قيمتها العقارية للضعف أو أكثر، وإمكانية بيعها أو الحصول على قرض بضمانها ما بين 60% أو 70% سيولة من سعرها، وبالتالي تصبح الوحدة مصدر للتمويل.

كما أنه يلزم الدولة بالدفع من قدراتها المالية لتمد هذه الوحدات بالمرافق الخدمية اللازمة.

الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين

وأضاف "شكري"، أن الدولة بالفعل تعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين، من خلال السماح لهم بتقديم الأوراق المتاحة لديهم من المستندات اللازمة لإجراءات التصالح، ومن ثم إعطاءهم مهلة لمدة شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة.

وتابع، أعتقد تعديل أكثر من ثلاثة أو أربعة بنود فيما يختص بتيسير التراخيص، قائلًا: "طالما بدأنا صفحة جديدة لأى مواطن يريد أن يدخل الطريق الشرعي فلابد من تيسير إجراءات استخراج الرخصة بشكل مباشر، فيمكن هذا مثلا عن طريق توفير قائمة معلقة بداخل الحى أو الجهاز ومتوفرة أيضًا على الإنترنت لتسهيل اجراءات الترخيص، ففور استكمال الأوراق المطلوبة يستطيع المالك استخراج الترخيص على الفور حتى لا نفتح الأبواب الخلفية والتي تتمثل "في مكاتب السماسرة والوسيط ما بين الإدارة وصاحب الخدمة " لاستغلال مدة استخراج الرخصة والتي قد تتراوح بين اسبوعين أو شهر أو 5 أشهر.

الرئيس السيسي حريص على المستوى الاجتماعي للمواطن المصري

وأشاد المهندس طارق شكري، بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة لائقة بالمواطن المصري، وتابع أن الرئيس دوما حريص على المستوى الاجتماعي للإنسان المصري أيًا كانت قدرته المادية، فهو مؤمن أن المواطن دائمًا ما يستحق أن يعيش بقدر كبير من الآدمية والانسانية، مؤكدًا أنه باستمرارنا على هذا النهج الذي بدأه الرئيس سنتخلص من العشوائيات خلال عامين على الأكثر ونرى مصر جديدة بلا عشوائيات.

وأضاف، أنه خلال جولاته على الأرض ببعض المناطق الأكثر احتياجًا ومن ضمنها عزبة الهجانة وعزبة العرب وتابع على أرض الواقع احتياجات المواطنين وآمالهم خصوصًا بعد التطوير الكبير الذي حدث بعد زيارة الرئيس لمنطقة الكيلو أربعة ونصف أسفل كوبري الجيش وتوجيهه باقتطاع قطعة أرض من منطقة عسكرية لتطوير مداخل ومخارج عزبة الهجانة، وأن دورنا كمواطنين يهدفون للخدمة العامة هو استكمال هذه الرؤية والعمل على تكرارها واستمراريتها حتى نقضي تمامًا على كل مشاكل سكان العشوائيات في مصر.