المستندات اللازمة للحصول على شهادة متعاقد أو متصالح مع شركة الكهرباء

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، المستندات اللازمة لطلب المشترك الحصول على شهادة تفيد بأنه (متعاقد / متصالح) مع شركة توزيع الكهرباء بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

شروط الحصول على الخدمة

- حضور المنتفع أو من له صفة قانونية

إجراءات المواطن

- حضور المنتفع أو من له صفة قانونية

- قيام المشترك باستيفاء نموذج طلب الشهادة

- سداد الرسوم المقررة

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طرق وآليات التواصل مع المشتركين

- خدمة الخط الساخن 121: تمّ تفعيله منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتمّ تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

أرقام شكاوى البلاغات الفنية والتجارية

يمكن الاستعانة بالأرقام التالية أيضًا حسب نوع الخدمة:

- بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

-إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.

تطبيقات التليفون المحمول

ويمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي "احسب فاتورتك" و"شكاوى الفواتير" و"خدمات الكهرباء الذكية"، مثل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS إلى 91121، والموقع الإلكتروني للوزارة والذي تلقى منذ إنشائه عام 2012 نحو 60 ألف شكوى وتمّ الرد عليها بالكامل، كما تمّ أيضًا الانتهاء من حل نحو 30 ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية.

إطلاق خدمة القارئ الذكي

وأطلقت شركة "شعاع للخدمات العامة" تطبيقا ذكيا جديدا يتيح للمواطن تسجيل قراءة عداد الكهرباء لتجنب أخطاء القراءات الخاطئة، وإصدار الاستهلاك الحقيقي والقضاء على شكاوى الفواتير.