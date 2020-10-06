مخالفات تتسبب في قطع الكهرباء: منها حدوث خلل في العداد

يتفاجأ العديد من المواطنين في كثير من الأحيان بوجود مخالفات على عداد الكهرباء الخاص بهم، ما يفرض عليهم وجود غرامات مالية على صاحب العداد، تعرض عداد الكهرباء للإيقاف في حالة عدم سداد الغرامة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مخالفات الكهرباء التي تؤدي لانقطاع الخدمة عن المنازل، وخطوات الاستعلام عن قيمة المخالفة لسدادها، وفق خدمة الدعم الفني لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كالتالي:

مخالفات الكهرباء

1- استعمال المواطن للتيار الكهربي في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة.

2- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

3- عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، أو كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يسدد المنتفع نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقا للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

4- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد، دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.

خطوات الاستعلام عن قيمة مخالفة عداد الكهرباء

- يتوجه المنتفع أو صاحب العداد محل المخالفة، لشركة الكهرباء التابع لها وفق محل سكنه.

- يقدم المشترك المستندات الخاصة بالعداد لإدارة الشركة، للاستعلام عن نوع المخالفة وقيمتها المقررة عليه.

- يقدم طلب سداد قيمة المخالفة.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب سداد قيمة المديونية محل عداد الكهرباء.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

- محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

- محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

- محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

- محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

- محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

- محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

- محافظة مطروح "شركة البحيرة".

- محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

- محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

- محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

- محافظة بورسعيد "شركة القناة".

- محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

- محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

- محافظة الشرقية "شركة القناة".

- محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

- محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".