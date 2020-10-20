هل ترتفع أسعار العقارات بعد التصالح؟.. خبراء يوضحون

تشهد الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالأحياء إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات، وفيما يتعلق بتساؤل هل ترتفع أسعار العقارات بعد قانون التصالح، أكد الخبراء أن قيمة العقارات في ارتفاع بعد تقنين أوضاعها وفق القانون.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء له فوائد وإيجابيات متعددة تعود على المواطن بالنفع، أبرزها تقنين وضع العقار أو الوحدة السكنية التي يملكها أو يقطنها، وارتفاع القيمة السعرية للعقار بعد حصوله على ترخيص ودخول كافة المرافق للمبنى، ويصبح التعامل على العقار رسمي في عمليات البيع والشراء.

وأضاف، أن التصالح يزيد من قيمة العقار، خاصة بعد حصوله على بطاقة أشبه ببطاقة الرقم القومي للمواطن مدوّن بها كل بيانات العقار ولايمكن التعامل على العقار دون اللجوء لتلك البطاقة المسجلة لدى الحي، ولايمكن لذوي الشأن إجراء أي تعديل أو أعمال بناء بالعقار دون الحصول على ترخيص من الحي المختص، لمنع أي فوضى في أعمال البناء فيما بعد.

وأوضح الدكتور باسم كليلة، رئيس لجنة التطوير العقاري في الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن التصالح على مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية، ويزيد من قيمتها التسويقية خلال الفترةالمقبلة، حيث يسمح للعقار بإدخال مرافق بعد تقنين وضعه وتيسير التعامل على العقار بشكل علني، وبأسعار حقيقية بعكس أي عقار مخالف كانت أسعاره أقل من سعر السوق، نظرًا لحجم المخالفات وعدم وجود رخصة بناء للمبنى أو وجود مخالفات أخرى.

وأشار إلى أن التصالح على العقار يسهل إجراءات بيع وشراء الوحدات والعقارات، علاوة على اأن استصدار بطاقة لكل عقار بعد التصالح يمنع عمليات النصب التي تتم على المواطنين أثناء شراء المباني، حيث يكون لكل عقار ملف بالحي مدون به كل البيانات وحالته الإنشائية والترخيص الخاص به، وبالتالي يصعب إجراء أي تعديلات على المبنى أو تعرض المواطنين للتلاعب، لأنه بمجرد الاستعلام عن المبنى يعرف كل تفاصيله على الفور، علاوة على أن الحي لن يسمح بأي تجاوزات في البناء مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قال اللواء ابراهيم عوض، سكرتيرعام مساعد محافظة القاهرة، إن أحياء المحافظة تلقت حتى الآن ما يقرب من 90 ألف و200 طلب تصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن هناك إقبال من المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عوض، لـ"الوطن"، أنه بإمكان أي مواطن تقديم طلب التصالح بصورة البطاقة الشخصية، وبعدها يستكمل المستندات المطلوبة من باب التيسير على المواطنين، حيث توجد تعليمات للمراكز التكنولوجية باستلام أي طلبات تصالح بأي أوراق يقدمها المواطن وبعدها يستكمل أوراقه، لحين البت في طلب التصالح سواء بالقبول أو الرفض من قبل لجنة المعاينة.

وأكد أن القاهرة بها 24 ألف و624 عقار مخالف يتضمن ما يقرب من 137 ألف مخالفة بناء، منوهًا إلى أنه لن يسمح بأى مخالفات بناء جديدة وسيتم العمل وفق اشتراطات البناء الجديدة التي تقرها الدولة لاحقَا لضبط العمران ومنع فوضى البناء.

واستطرد سكرتيرعام مساعد محافظة القاهرة: "كل من يتخلف عن التصالح فى مخالفات البناء سيقع تحت طائلة القانون، وتنفيذ إجراءات تدريجية من قطع المرافق وصولاً إلى الإزالة".