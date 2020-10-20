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أحمد حافظ يعرب عن إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين

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الوطن
06:11 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعرب أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم 20 أكتوبر الجاري، عن إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين.

وعبر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة كافة صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.

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