مصدر بـ"الأعلى للجامعات" ينفي تعليق الدراسة بسبب الطقس: نتابع التطورات

نفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، صدور أي قرارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجامعات، بسبب الموجة المحتملة لسوء الأحوال الجوية في البلاد.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لتطورات الموقف مع الجهات المعنية، وحال وجود أي تفاصيل جديد سيتم إعلانها رسميًا.

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان قد فوَّض خلال أزمة سوء الأحوال الجوية في الفترة التي سبقت ظهور فيروس كورونا في البلاد، بقرار "التعطيل والإجازة" حال اشتداد سوء الأحوال الجوية، مؤكدين أن تفويض الوزير ما زال مستمرًا.

لم تصدر أي قرارات.. ونتابع المستجدات مع الجهات المعنية

وتابع المصدر: "قرار تعطيل الدراسة الفردي المتعلق بالأزمات والأمطار وغيرها، يخضع لسلطة رئيس كل جامعة، بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالمحافظة المتواجد بها الجامعة".

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يفوض دائمًا رؤساء الجامعات المختلفة باتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة في حال حدوث الأزمات، كسقوط الأمطار وتعرض البلاد لتقلبات طقس شديدة تحول بين حضور الطلاب للجامعة وانتظام اليوم الدراسي، لافتاً إلى أن الجامعات الموجودة في المناطق التي تتعرض دومًا لتقلبات طقس لديها صلاحيات وتفويض باتخاذ ما يلزم تجاه العملية التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة".

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم التعليم الفني، أكد في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، أنه لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس السيئ، مؤكدًا أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي.

يأتي ذلك تأكيدًا لما ذكره وزير التعليم في تصريح خاص لـ"الوطن" قبل ساعات.

وأضاف "شوقي" أن هذا القرار من اختصاص المحافظين، حسب الحالة في كل محافظة على حدة.

ومن جانبه، حذّر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، موضحا أنّ الأرصاد أوضحت ذلك في بيان أصدرته، جاء فيه أنّ هناك حالة من عدم الاستقرار، وهي أولى حالات عدم الاستقرار في فصل الخريف الذي يشهد تقلبات عديدة، وهناك فرصة كبيرة لسقوط الأمطار بغزارة.