تخفيضات جديدة لرسوم التصالح في كفر الشيخ بنسبة 40%

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً، اليوم، بتخفيضات جديدة تصل لـ 40% بعد أخر تخفيضات تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.

وناشد المحافظ أهالي المحافظة، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، والمواقع التي حددتها المحافظة للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، لانتهاء قبول طلبات التصالح والمقررة في 31 أكتوبر الجاري.

وأكد "نورالدين" أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد التخفيضات الجديدة بنسبة 40% مقارنة بأخر تخفيضات تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن حصيلة طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

ولفت المحافظ إلى انتظام العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

يذكر أن المواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفرالشيخ " المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، و13 مركز للمعلومات ، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات " https://lgs.gov.eg/#/home "، لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.