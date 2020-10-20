محافظ الإسكندرية: غدا أول نوة والأمطار أشد غزارة من العام الماضي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن توقعات نوات الشتاء، تشير إلي شدة النوات المقبلة، لافتا إلي أن الأمطار ستكون أشد غزارة من العام الماضي.

واضاف "الشريف" لـ"الوطن"، أن "نوة التنبن" في العام الماضي سجلت هطول ٣ ملايين متر مكعب من مياه الأمطار، مشيرا إلى أن السعة الاستيعابية لشبكة الصرف مليون و٨٠٠ ألف متر مكعب لذلك تظل الكمية الزائدة في الشوارع لحين سحبها بالمعدات المخصصة لهذا الغرض.

وطالب المواطنين بالصبر والتحمل لحين انتهاء مشروعات تطوير وتجديد شبكات الصرف الصحي لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار التي تتساقط والتي تحتاج إلي مليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن غزارة الأمطار غدًا ستتراوح ما بين متوسطة وكثيفة وتعتبر أول نوة تهطل علي الإسكندرية.

ولفت إلي رفع درجة الاستعداد حتي لا يتكرر ما حدث منذ 5 أعوام، وأضاف قائلا:"كما نجحنا في المرة الماضية سننجح هذا العام ولابد من تحمل تراكم المياه بسبب الطاقة الاستيعابية" .

وتوقع معهد بحوث المياه بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، وصول كثافة الأمطار على المدينة الساحلية، خلال الساعات القليلة القادمة، إلى 30 ملليمترا، بعد وصول تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية والخرائط.

ووضع معهد بحوث المياه خرائط تخطيطية وجداول بتوقيتات هطول الأمطار وأماكن سقوطها بكل أحياء الإسكندرية، استعداداً لاستقبال موجة تقلبات الطقس، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، كما قررت شركة الصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية رفع حالة الاستعداد للقصوى.

وحصلت "الوطن" علي نسخة من الخرائط، التي جرى إعلانها من قبل غرفة التعامل مع الأمطار كجدول توقعي لما سيحدث في المدينة الساحلية، اعتباراً من غد الأربعاء، فيما يخص كثافة الأمطار المتوقعة والتوقيت، حتي يتمكن مسئولو الأحياء والصرف الصحي من التعامل الفوري معها فور سقوطها، ومنع حدوث أي تجمعات للمياه وتراكمات للأمطار بشوارع المدينة.

وجاء في خريطة التنبؤات أنه من من المتوقع أن تبدأ الأمطار من الساعة الثالثة فجر الأربعاء، بكثافة خفيفة على مناطق شرق المحافظة، وتزيد إلى كثافة متوسطة في العاشرة من صباح ذات اليوم، وتهطل على مناطق متفرقة بالمحافظة، وفي الثانية ظهراً تمتد الأمطار إلى جميع مناطق المحافظة.

وأكدت الخريطة أن كثافة الأمطار ستتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة بجميع مناطق المحافظة، ومن المحتمل أن تصل الأمطار لغزارتها في العاشرة مساء أقصى مناطق غرب المدينة الساحلية، "العجمي، العامرية، برج العرب"فيما تسجل كثافة خفيفة بمناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط المدينة.