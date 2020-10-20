اقرأ في "الوطن" غدا.. "السيسي": محدش ممكن يعتدي على مصر

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية.

كما تنشر "الوطن"، استعدادات 14 محافظة لانتخابات مجلس النواب يوم السبت المقبل.

وفي الرياضة تنشر "الوطن"، استعدادات الأهلي والزمالك للقاءي العودة بدوري أبطال أفريقيا المقامين في مصر، وكيف سيكشر كل فريق عن أنيابه على أمل الصعود للنهائي.

وعلى الصعيد الدولي، تنشر "الوطن" ملامح التعاون المصري البريطاني لمواجهة فيروس كورونا بـ"المشروعات الخضراء".