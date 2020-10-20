"تاج الدين": وضع كورونا في مصر يختلف عن باقي الدول و"ده من ستر ربنا"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن وضع فيروس كورونا في مصر يختلف عنه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى كثيرة، "ده من ستر ربنا ومن الجهد اللي إحنا عملناه".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الوضع على أرض الواقع يبين أن شدة الحالات وحدتها وعددها أقل، "كل اللي نتمناه من ربنا إن الموجة التانية متجيش أصلًا، ولو جت تكون أقل حدة من الأول، لأن وضعنا حاليًا أحسن ومستقر".

وأكد أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، لأن عدم الاحتراز سيؤدي إلى قدوم الموجهة الثانية، "نحذر الناس خلوا بالكم بأننا لازم نستمر في الوقاية عشان متجيش موجة تانية، أو تزيد الأعداد خصوصًا إننا داخلين على الشتاء".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 105547 حالة، منها 98314 حالة تم شفاؤها، و6130 حالة وفاة.