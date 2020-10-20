"السلاب": استكمل مشوار والدي في مجلس النواب.. وأركز على الصحة والتعليم

قال محمد مصطفى السلاب، المرشح رقم "1" والحاصل على رمز "القلم" بالقائمة الفردية بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، وعضو مجلس النواب حاليًا بقائمة "في حب مصر"، ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، إنه يهدف لاستكمال مشوار والده الراحل في تقديم المساعدات ويد العون للمواطنين في كثير من المجالات المختلفة وفي مقدمتها الصحة، مشيرًا إلى أنه يعتبر حزب "مستقبل وطن" بمثابة منزله، خاصة أنه يمنح الفرصة للشباب والفئات المختلفة من الشعب.

وعقد أعضاء حزب "مستقبل وطن" الذين يخوضون انتخابات مجلس النواب 2020، في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، وسط إتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بإقامته بمكان مفتوح، وضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقال "السلاب"، خلال كلمته، إنه اختار الترشح هذه المرة فرديًا وليس بالقائمة، لرغبته في تقديم برنامج خاص يخدم أبناء الدائرة التي نشأ فيها وللمجتمع بأكمله، موضحًا أنه سيسعى لتركيز جهوده على التعليم وتأهيل المعاهد الطبية وتحسين البنية التحتية في الشوارع الجانبية، لذلك يعتمد برنامجه على احتياجات الأهالي وأولوياتهم.

وتابع أنه يوجد 4 مكاتب لخدمة أبناء الدائرة، وسيسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة، حيث يأمل في تحسين الأوضاع بشكل عام في المنطقة وللشعب بأكمله.

وبادرت حملة عمرو السنباطي، بجمع أعضاء حزب "مستقبل وطن" المتنافسين بالدائرة ذاتها، في مؤتمرهم الدعائي الأول، للتسهيل على المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وأهدافهم وضمان حسن الاختيار، فضلًا عن التأكيد على هدف أهمية العمل المجتمع والسعي للتمثيل المشرف بمجلس النواب وتضافر الجهود لأجل الشعب ومصلحة البلاد.

ويشارك في المؤتمر المرشحون الثلاثة الأعضاء في حزب مستقبل وطن، وهم محمد مصطفى السلاب المرشح رقم "1" ورمزه "القلم" بالقائمة الفردية، وعمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومؤسس نادي "سماش للتنس" عام 1995، وهو صاحب رقم "2" بالقائمة الفردية، ورمزه "كتاب"، فضلًا عن المهندس طارق شكري، عضو الحزب والذي يخوض الانتخابات بصفة مستقلة.