محافظ المنيا يوجه بتوفير كراسي متحركة لكبار السن خلال انتخابات النواب

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة، خلال إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية، رافقه خلالها العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، على عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل المدينة، لمتابعة مدى جاهزية اللجان، والتأكد من انتهاء جميع التجهيزات والترتيبات، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب، يومي السبت والأحد المقبلين، بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأكد "القاضي" أهمية الحياد، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددا على توفير الإمكانيات والتجهيزات كافة، اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، داعيا المواطنين إلى النزول، والادلاء بأصواتهم، لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

وقال اللواء أسامة القاضي، إن مراكز المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة كافة، بإجراء انتخابات مجلس النواب، ورفعت حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني، والمزمع إجراؤها يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركزا انتخابيا، و1099 مقرا علي مستوي المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وكان "القاضي" عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية؛ لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، ووجه بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات، من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم اللجان، وتوفير المستلزمات الوقاية، طبقا لتعليمات الهيئة.