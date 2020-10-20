"مستشار الرئيس للصحة": فرص العدوى بـ"كورونا" تزيد في الشتاء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فرص العدوى بفيروس كورونا تزيد في فصل الشتاء، "احنا قلقانين من الشتا لأن فيه خلط ما بين الإنفلونزا الموسمية و"كورونا" والاتنين أمراض فيروسية وهناك تشابه كبير جداً في الأعراض بين الاتنين".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أي حالة بها أعراض تنفسية قد يشتبه أنها كورونا، موضحاً أن زيادة فرص الإصابة بكورونا في الشتاء يرجع لأن البعض يجلس في أماكن مغلقة ليس بها تهوية جيدة نتيجة للبرودة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها، و 6130 حالة وفاة.