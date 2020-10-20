الأوقاف تطلق صالونها الثقافي الثاني "صناعة الوعي" الخميس

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صالونه الثقافي الثاني تحت عنوان: "صناعة الوعي وبناء الذاكرة الوطنية" صباح يوم الخميس المقبل، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة، والدكتور عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندي عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكان وزير الأوقاف، أطلق صالون الأوقاف الثقافي الأول بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، والكاتب الصحفي محمود مسلم، والإعلامي عمرو عبد الحميد والإعلامي نشأت الديني.

وقال الوزير، خلال صالون الأوقاف الثقافي الاول المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصالون كان فكرة مشتركة بين الجميع جاء خلال زيارات سابقة، وهو للتأكيد علي أمر هام أننا رغم اختلاف مشاربنا الثقافية يمكننا العمل معا على أرضية وطنية وتجمعنا مصلحة الوطن، وقد استطعنا أن نكسر الحواجز مع المثقفين مع هذه النخبة المحترمة والوطنية.

وأوضح جمعة، أن بعض المنتسبين للعمل الديني يظنون أن التدين أمر حصري على العاملين بالحقل الديني ويعانون من ضيق أفق ثقافي، ولكن الأمر غير ذلك، والتدين موجود بين الجميع ونحاول القضاء على ضيق الأفق هذا باللقاءات والندوات والدورات المختلفة.

وعن موضوع حلقة الصالون الثقافي الأول (الولاء والانتماء وحرب أكتوبر) أشار وزير الأوقاف إلى أن الوطن لا يتحمل مسئوليته جيل واحد، وعلى كل جيل تقديم التضحيات كما فعل جيل أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم لنحيا نحن في كرامة.

وتابع، نحتاج إلى روح نصر أكتوبر في معركة البناء والتنمية، مضيفًا "أبرز ما ميز جيل أكتوبر التفاف الشعب حول الرئيس والمؤسسات ونحن في تحدٍ أخطر مما كان، ومعركتنا مع أهل الشر معركة وجود".

وأكد الوزير، أن حب الوطن قيمة إنسانية كما خاطب الرسول مكة "وأنك لاحب البلاد إلي"، وقال ما أحوجنا اليوم لروح أكتوبر ولتعزيز انتماؤنا لبلدنا والتفاف حول جيشنا وشرطتنا وبلدنا، مشيرًا إلى أن الانتماء ليس كلام أو شعارات بل أن يخدم الإنسان وطنه بكل ما يستطيع من خلال مجاله.

وتساءل وزير الأوقاف، هل يمكن لأي إنسان أن يتطاول على وطنه إلا لو كان أجيرا ومستأجرا لهدم وطنه؟، لافتًا إلى أن من يريدون خراب مصر يلتقطون الرويبضة ليكون طوع بنانهم لأنه لا يتطاول على وطنه إلا خسيس عميل مأجور.

وتعقد مشيخة الأزهر مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل "مسابقة الأزهر العالمية للبحوث" في نسختها الأولى، وذلك يوم الخميس المقبل بمقر المشيخة، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.