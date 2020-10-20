"مكرم": المصريون في الخارج يحرصون على المشاركة في انتخابات البرلمان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك تنسيقا مع الهيئة الوطنية للانتخابات منذ اليوم الأول، وتم وضع كل المعلومات الخاصة بانتخابات مجلس النواب على موقع وزارة الهجرة، وكل ما يتعلق بالانتخابات، وتحاول الوزارة استخدام الجاليات المصرية بالخارج من أجل نشر تلك البيانات لكل المواطنين.

وأضافت "مكرم"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المواطنين في الخارج أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني وغيره، ولكن تعمل الوزارة دائمًا على حل تلك المشاكل، لافتة إلى أنها عقدت جلسة بالفعل مع المصريين بالخارج على الإنترنت لبحث المشاكل التي تواجههم، وحلها بالطريقة الصحيحة.

وتابعت، "مصر تفتقد الصور الإيجابية الجميلة أمام أبواب السفارات والقنصليات المعتادة في أوقات الانتخابات بسبب أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم، ولكن الدولة حرصت على أن يواصل المصريون بالخارج ممارسة حقوقهم في الانتخاب، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرا من المصريين بالخارج في المشاركة في انتخابات مجلس النواب".

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية هي الهيئة المنوط بها إعلان نتيجة الانتخابات، وعدد أصوات المصريين بالخارج وكل ما يتعلق بها.

وواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سير عمل غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في اليوم الثاني، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

وأوضحت "مكرم" إن غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، استقبلت خلال الساعات الماضية مع بداية اليوم الثاني عددًا من الاستفسارات والأسئلة التي عملت الغرفة على الرد عليها وحلها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفتت إلى أن غرفة العمليات تلقت شكوى من 170 مصريًا مقيمًا بالسعودية واجهوا بعض المعوقات التقنية من المصدر لطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التواصل على الفور مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتأكد من أنهم مسجلين ضمن قوائم الناخبين للمرحلة الأولى ومستوفين لكامل بياناتهم، وتكمن المشكلة فقط في معوقات تقنية تتعلق بسرعة الإنترنت من المصدر، وعليه تم إرسال رابط التصويت المباشر https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote وتمكنوا من الحصول على بطاقات الاقتراع.

كما ورد لغرفة عمليات وزارة الهجرة استفسارات من مصريين بالكويت حول إمكانية اللجوء لشركات البريد السريع الخاصة، نظرًا لإغلاق البريد الحكومي نتيجة لتفشي فيروس كورونا، حيث تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأفادت بإمكانية استخدام البريد السريع الخاص بتلك الشركات لتمكين المصريين من أداء الواجب الانتخابي.