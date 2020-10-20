الهجرة: انتخابات البرلمان أهم للمصري بالخارج من مجلس الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المرحلة الثانية من تصويت المصريين في الخارج تبدأ يومي 2 و3 نوفمبر بـ13 محافظة، وتسعى الوزارة إلى إيصال كل شخص للمحافظة الذي هو تابع لها، من خلال البيانات التي أدخلها سواء الاسم بالكامل أو الرقم القومي وغيرها، وبحسب تلك البيانات يقوم المواطن بالتصويت حسب محافظته.

وأضافت "مكرم"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المواطن المصري يسجل مرة واحدة فقط على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويستطيع الانتخاب به في كل مراحل الانتخابات، من خلال إدخال بيانات الرقم القومي والمحافظة والاسم بالكامل، ويظهر له الرقم الكودي الذي يستمر معه في الانتخابات طوال فترتها.

وتابعت، أن انتخابات مجلس النواب لها أهمية خاصة للمصريين بالخارج أكثر من أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه يعلم أهمية مجلس النواب، ويعلم أن لديه 8 من النواب ممثلين عن المصريين في الخارج داخل المجلس، فضلا عن أنه يراها أهم بسبب أن فيها تمثيل قوي للمرأة، وضخ كبير للشباب.

وأردفت، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب ليست بنفس إقبال الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء على الدستور، ولكن لها أهمية خاصة لدى المصريين بالخارج بالتأكيد.

وأثنت وزيرة الهجرة على جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في العمل من أجل إعطاء المصري في الخارج حقه في الانتخاب، على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم كله في الفترة الماضية، متابعة: "المصري في الخارج كان عنده دايما نظرة أن الدولة مش شايفاه، ولكن دلوقتي الوضع اتغير، وبقا شايف أن بيقرب بشكل أكتر من الدولة".