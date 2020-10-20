محافظ الأقصر يستعرض استعدادات مواجهة تقلبات الطقس أمام "الوزراء"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر، إلى جانب الاستعدادات الجارية لمواجهة تقلبات الطقس.

حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، وتطرق المحافظ خلال الاجتماع إلى موقف تطهير مخرات السيول على مستوى المحافظة، مؤكدا جاهزيتها لاستقبال أي كميات من المياه المتوقعة نتيجة هطول الأمطار.

واستعرض الجهود المبذولة فى قطاع البيئة والنظافة، مشيراً إلى رفع أكثر من 92 ألف طن من المخلفات الصلبة من مراكز ومدن المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية.

وسلط الضوء على بعض المشروعات القومية والتنموية المقترح تنفيذها في المحافظة، منوها إلى مشروع إقامة منطقة لوجيستية صديقة للبيئة على مساحة 1000 فدان، ومشروع آخر يتعلق بإقامة حقل للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على مساحة 3500 فدان بالطريق الصحراوي بمركز ومدينة أرمنت.

وفي السياق، رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد بمختلف أجهزتها تحسبًا للسيول والأمطار الغزيرة المحتملة، تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وانتهت أجهزة المحافظة من تطهير مخرات السيول في مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقي للمدينة، والقرنة والضبعية والقبلى قامولا والرواجح بالقرنة، وعزبة حبشى بالقبلي قامولا والضبعية وحاجر أرمنت والمريس، وزرنيخ والحميدات بشرق إسنا والمحاميد قبلى وحاجر أبو غادر بأرمنت بالتعاون مع وزارة الري والزراعة.

ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رؤساء المدن والقرى بالتأكد من سلامة السدود وأعمال تكسية جوانب المخرات لضمان عدم انهيارها، ومراجعة الفتحات المؤدية إلى الترع والمصارف وتطهيرها من الحشائش والأتربة والمخلفات.

كما اتخذ مسئولو منطقة آثار الأقصر الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكنوز الأثرية بأنحاء المحافظة، وجرى إنشاء أعتاب وحوائط أسمنتية حول المداخل لحمايتها من المياه وتجهيز مواتير شفط.