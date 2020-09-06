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المرور: فتح طريق الأقصر نجع حمادي بعد إغلاقه لساعات بسبب السيول

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محمد بركات
01:08 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
السيول

السيول

أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح طريق الاقصر- نجع حمادى عقب إغلاقه منذ مساء أمس، بسبب السيول، مشيرة إلى أنه يستمر حاليا غلق 3 طرق فقط من أصل 7 طرق، وهي: "الشيخ فضل - رأس غارب"، "الأقصر - الوادي الجديد" و"قنا - سوهاج" الصحراوي الغربي.

وأغلق أمس طرق "سفاجا - سوهاج" و"رأس غارب - الشيخ فضل"، بسبب السيول التي تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا، فضلا عن إغلاق طرق "قفط - القصير" و"قنا - سفاجا" في قنا، بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعيق الرؤية وحركة السير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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