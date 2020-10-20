محمود محيي الدين يكشف طبيعة عمله داخل صندوق النقد الدولي

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إن مجلس إدارة الصندوق، يُشكل من 24 مديرا تنفيذيا، وهناك أيضًا لكل مدير تنفيذي مجموعة عمل يتمثل في مدير تنفيذي مناوب، ومستشارين يمثلون أعضاء المجموعة.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة "الحياة"، أن المدير التنفيذي هو الممثل للمجموعة على مستوى مجلس إدارة الصندوق، ويتحدث باسمها، ويدافع عن مصالحها من أجل المساندة والتنسيق بين الصندوق وكل هذه الدول.

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إلى أن هناك مجلسا للمحافظين يجتمع مرتين في العام، ممثلا في وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، فهو كمدير تنفيذي مُطالب في حالته التواصل المستمر مع الـ11 محافظا من محافظي البنوك المركزية والـ11 وزير مالية وكافة معاونيهم.

وأوضح محيي الدين أن هذا يُعد عملا ضخما، بالإضافة إلى العمل على كل ما يٌفرض عمله داخل الصندوق أو إذا كانت هناك جهات أخرى داخلة في عمل الصندوق مثل متابعة عمل القطاع المالي بشقية سواء المصرفي أو غير المصرفي، فيكون صندوق النقد مطالبا بالتواصل مع الجهات المعنية في أسواق المال والبورصات والتأمين وغيره.

وأعلن مجلس الوزراء أنه تم انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، والتي تمشل مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.