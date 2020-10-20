مرشحو "مستقبل وطن" بمصر الجديدة: نسعى لتضافر الجهود عبر خطوات حقيقية

عقد أعضاء حزب "مستقبل وطن" الذين يخوضون انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، في دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، مؤتمرا صحفيا، اليوم، لطرح رؤيتهم وبرامجهم الانتخابية، وسط إتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، من إقامته بمكان مفتوح وضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

السلاب: سندشن مكتب لأعضاء الحزب من أجل خدمة الدائرة والتكامل الثلاثي

قال محمد مصطفى السلاب، المرشح رقم "1" ورمز "القلم" بالقائمة الفردية بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، وعضو مجلس النواب حاليا بقائمة "في حب مصر"، ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، يوجد تحدي اقتصادي بعدة حلول نسعى للعمل لها بالمجلس والحملة، بالتعاون مع الحكومة، مشيرا إلى أهمية الجولات الخارجية للنواب للبرلمانات العالم لاكتساب الخبرات.

وأوضح السلاب أن الجانب التشريعي يعتبر خدمي للشعب، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على العديد من القوانين العامة منها المحليات والاستثمار، بينما يهدف لتحسين قانون العمل، الذي يحتاج بإصلاحات عاجلة، بجانب العقارات والملكية الفكرية.

وتابع أن مرشحي الحزب الثلاثة سيتابعون أوضاع الدائرة من خلال مكتب مختص متكامل بينهم لتبادل الخبرات والإمكانات وتقديم الأفضل للمواطنين.شكري: البيروقراطية من أكبر المشاكل التي تواجه الدولة..وأسعى لمشروعات السلام الاجتماعي.

ومن ناحيته، قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى"، والمرشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، إن التحديات الإقليمية والخارجية، يأتي في مقدمتها قضية المياه وسد النهضة بأثيوبيا، والمخاوف من الفقر المائي بمصر، موضحا أهمية التفويض الشعبي للقيادة السياسية لحل الأمر، مبديا ثقته الكاملة في التعامل المناسب والدبلوماسية الهادئة لحل الأمر، بالإضافة لجانب اقتصادي آخرا بنفس التحديات.ولفت إلى أن البيروقراطية تعتبر من أكبر المعوقات والتحديات التي تواجهها الدولة حاليا من الناحية الاستثمارية، لذلك يجرى العمل مع الرقابة الإدارية للتغلب على الأمر.

وأردف أنه سيتم نقل سوق السيارات لطريق العين السخنة، خلال عام، وهو ما سيسبب انفراجة كبيرة في مدينة نصر، حيث إن الدولة تسير لتفكيك كل المحاور المؤثرة على التكدس والزحام بالبلاد، بجانب اهتمامه بمشروعات السلام الاجتماعي.

السنباطي: الملف الاقتصادي من أكبر التحديات وسنعمل على إيجاد حلول من خارج الصندوق

وفي السياق نفسه، أكد عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومؤسس نادي "سماش للتنس" عام 1995، مرشح حزب "مستقبل وطن" بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، رقم "2" بالقائمة الفردية، أنه من أبرز التحديات التي يواجهها البلاد هي أزمة سد النهضة والأزمة الليبية والمطامع التركية بالمنطقة، مشددا على أن تعامل القيادة السياسية بحرفية بالغة وعقد التحالفات الهامة بالمنطقة، ما يمهد لمرحلة مقبلة مستقرة.

وتابع السنباطي أن الملف الاقتصادي بات يحتاج لحلول مختلفة فعالة خارج الصندوق، عبر سن قوانين جديدة، ووضع حوافز حقيقية لحل، عبر خطوات جادة وتجنب الشعارات، موضحا اهتمامه البالغ بالجانب الاستثماري والصناعي بهدف أن ينعكس إيجابيا على جميع فئات المستثمرين.

وشدد على حرصه في تضافر الجهود بين المرشحين الثلاثة وحرصه على تكامل برامجهم لتقديم أفضل خدمات للمواطنين، ودور موالي فعال ومشرف للدولة والمجتمع. وبادرت حملة عمرو السنباطي، بجمع أعضاء حزب "مستقبل وطن" المتنافسين بالدائرة ذاتها، في مؤتمرهم الدعائي الأول، للتسهيل على المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وأهدافهم وضمان حسن الاختيار، فضلا عن التأكيد على هدف أهمية العمل المجتمع والسعي للتمثيل المشرف بمجلس النواب وتضافر الجهود لأجل الشعب ومصلحة البلاد.

ويشارك في المؤتمر المرشحين الثلاثة الأعضاء في حزب مستقبل وطن، وهم صاحب الرقم "1" ورمز "القلم" بالقائمة الفردية، المرشح محمد مصطفى السلاب، وهو عضو مجلس النواب حاليا بقائمة "في حب مصر"، ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، بالإضافة لعمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومؤسس نادي "سماش للتنس" عام 1995، وهو صاحب رقم "2" بالقائمة الفردية، ورمز "كتاب"، فضلا عن المهندس طارق شكري، عضو الحزب والذي يخوض الانتخابات بصفة مستقلة.