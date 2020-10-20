وزيرة الهجرة: مصر نجحت في إعادة 57 ألف مواطن من العالقين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المركز المصري الألماني، نتاج جهد كبير من الدولة من وزارة الخارجية، والتعاون الدولي والهجرة، حيث عملت الثلاث وزارات بالتنسيق مع الجانب الألماني لعمل هذا المركز، وهو عبارة عن مركز يجعل العمالة المصرية، احتياجات سوق العمل الألماني.

وأضافت "مكرم"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تؤكد دائما أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، وإنما الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن المركز المصري الألماني يساعد الشباب في معرفة احتياجات سوق العمل في ألمانيا، ويتدربون ويُؤهلوا من أجل الانتقال للعمل بطريقة شرعية، بطريقة مناسبة مع سوق العمل.

وتابعت أن الدولة المصرية، أعادت أكثر من 57 ألف مواطن من الخارج من العالقين في الخارج، لافتة إلى أن الكثير من المواطنين كان لديهم مشاكل عديدة في العودة لمصر أثناء فترة أزمة كورونا، والدولة عملت على مساعدتهم في العودة.

وأردفت أنها عملت على التواصل بشكل مباشر مع المصريين العالقين في الخارج من أجل استعادتهم مرة أخرى، "المصريين مش بيكونوا مصدقين نفسهم في البداية، ولكن بعد كده بيصدق، ومن ثم بتواصل معاهم أعرف عددهم، وأبدأ العمل مع وزير السياحة والمسؤولين المختصين من أجل استعادة المصريين".

ولفتت إلى أن التجربة التي خاضتها الوزارة في أزمة العالقين خلال فترة كورونا، جعلت الوزارة مستعدة لأي شيء خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المشكلة كان بها العديد من التطورات السريعة، ولكن أكسبت الوزارة خبرة كبيرة جدًا، وأصبحت الوزارة جاهزة لأي أزمة.