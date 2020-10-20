"محيي الدين": حلم السيسي بجذب استثمارات بـ100 مليار دولار ليس مستحيلا

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي السبب الرئيسي في تغلب مصر على تداعيات أزمة كورونا، " الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار، وهذا ليس مستحيلًا، ووارد تحقيقه".

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أنه علينا أن نتخذ من الدول الآسيوية قدوة، وتحقيق هذا الرقم من الاستثمارات ليس صعبًا في ظل قيادة سياسية واعية، ورئيس مهموم بتقدم مصر اقتصاديًا واجتماعيًا.

ووجه المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الشكر إلى القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمها له للوصول كمدير تنفيذي للصندوق "أشكر جميع الدول التي منحتني صوتها للوصول لهذا المنصب، ونحن نمثل مصالح هذه الدول عالميًا والعمل على حل مشاكلهم الاقتصادية".

وأشار المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إلى أن صندوق النقد الدولي لم يواجه مشاكل اقتصادية منذ أربعنيات القرن الماضي، مثل التي حدثت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والصندوق بمثابة المنقذ لهذه الدول.

وأوضح "محيي الدين"، أن السنوات المقبلة ستكون مختلفة وتحتاج لتعاون دولي، ودورنا في الصندوق التعاون بين الجانبين والبنوك المركزية في الدول، مؤكدًا أن الموجة الثانية لكورونا ستؤدي لانكماش اقتصادي عالمي بنسبة 5%، لافتًا إلى أن تقليل الخسائر هو المهم خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن مجلس الوزراء انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي، وعضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، والتي تمشل مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف.