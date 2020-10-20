بعد السخرية منها.. "نوار": "القرآن الكريم" إذاعة مُقدسة

علق محمد نوار، رئيس قطاع الإذاعة المصرية، على سخرية محمد أشرف، من محطة إذاعة القرآن الكريم، في حفله الأخير بـ"ستاند آب كوميدي"، واصفًا تلك التصرفات بالنقد الهدّام.

وقال "نوار" لـ"الوطن" إنه ليس ضد الدعوات التي تطالب بالتطوير والتغيير ومخاطبة الشباب، لكن يكون ذلك في إطار النقد الإيجابي البناء، وليس السخرية والهدم والتقليل من قيمة إذاعة القرآن الكريم.

وعن استياء البعض من رد فعل الهيئة الوطنية للإعلام، وأنّ المحطة ليست شيئا مُقدسًا، قال: "إذاعة القرآن الكريم من المقدسات، وبمثابة رمز الوطن والدولة المؤمنة، ولا يصح أن تهتز صورتها إطلاقًا.. هي قيمة وقامة.. وأبعد من أن يقترب منها أحد".

من جانبه، وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشؤون القانونية بالهيئة، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد "زين" في بيان للهيئة أن الوطنية للإعلام ستخاطب على الفور الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص، على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة، في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.

وحذرت "الوطنية للإعلام" بشدة، أي جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذى أقل أن يوصف به الانحطاط الأخلاقي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده.

وكان المذيع أحمد يونس، مقدم برنامج "صباحك ومطرحك"، عبر إذاعة راديو 90.90، قد طالب الشاب صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، من خلال "ستاند أب كوميدي"، بضرورة الاعتذار.

وكتب أحمد يونس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًا: "إذاعة القرآن الكريم، منبرعظيم تربينا من خلاله على تعاليم الدين الحنيف، وسمعنا من خلالها أعذب الأصوات".

واستطرد: "وندين بالعرفان لكل من عمل بها، ونعلم تمام العلم أنهم أهل الفصاحة والبلاغة، وعلى من قام بهذا الفعل المخجل، الاعتذار لقامات عظيمة ليس مكانهم حفلات الـstandup comedy".