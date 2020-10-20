إبداع شباب "منشدي مصر".. الوجه الآخر لتقليد إذاعة القرآن الكريم

"في بقعة من بقاع الأرض طاهرة بسم الله مولانا بنت وهـب أنجبـت خير خلــق الله إنسانَا" كلمات تتر إذاعة القرآن الكريم بصوت الشيخ الراحل النقشبندي، اعتادت أجيال عدة أن تفتتح بها يومها، كلما لاح الفجر ودبت الحركة في الشوارع انطلقت صوت الأثير بآيات القرآن الكريم من نوافذ المنازل ومن المحال التجارية، يستفتح الملايين يومهم بها على مدار أكثر من خمسين عاما منذ انطلاقها حتى بات مذيعوها ومشايخها من أعلام الإذاعة المصرية.

فرقة "منشدين مصر" 8 شباب برعوا في تقليد مشايخ إذاعة القرآن الكريم

رغم سنوات الزمن التي مرت على انطلاق إذاعة القرآن الكريم، لا يزال الكثير من الشباب متأثرين بمشايخها وقرائها، برع ثمانية منهم في تقليدهم بصوت يحاكي طريقة إلقائهم، عرفوا باسم "فرقة منشدين مصر"، نالوا قدرًا كبيرا من الإعجاب بعد تداول مقاطع فيديو خاصة بهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة كبار القراء والمنشدين بإذاعة القرآن الكريم، "ده جزء من تراثنا وجزء من ذكرياتنا اللي اتربينا عليها"، يقول أحمد طارق، أحد شباب فرقة منشدين مصر في بداية حديثه لـ"الوطن".

استياء شديد عبر عنه المنشد الصغير، أحمد، بخصوص الفيديو المتداول لأحد الشباب الذي يقدم "ستاند أب كوميدي" يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم، وبحسب تعبيره، ما دفعه هو وأصدقاءه بالفرقة لمحاكاة كبار منشدي إذاعة القرآن الكريم هو شدة تأثرهم بها وبصوت الإذاعة الذي اعتادوا سماعه صباحا في بداية كل يوم، "عمرنا ما هنبقى زي الأصل بس حاولنا نقلدهم من شدة حبنا ليهم"، بحسب تعبيره.

أحمد: حاولنا نقلدهم من شدة حبنا ليهم

فرقة "منشدين مصر" التي أسسها المايسترو محمد عثمان، للإنشاد الديني بعضهم من خريجي الأزهر الشريف وآخرون قراء، تسعى لإحياء الإنشاد الديني ذلك اللون الغنائي الأقرب إلى قلوبهم،" بنحيي تراث فني قديم"، بحسب قول أحمد طارق.

فرقة منشدي مصر ليست الوحيدة التي حاول من خلالها الشباب محاكاة كبار قراء ومنشدي إذاعة القرآن الكريم، حيث حاول العديد من الشباب محاكاة الإذاعة العريقة تأثرًا بمشايخها، كثيرا ما حاول الشباب تقليد كبار مشايخ الإذاعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الوجه الساخر الذي ظهر به أحد الشباب الذي يقدم "ستاند أب كوميدي" يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم، وأثار معه جدلا وغضباً، حيث طالبه البعض بالاعتذار فيما دعا آخرون لمعاقبته قانونيا، لا سيما بعد البلاغ الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للإعلام.