الري: سنتأكد من وجود أمطار غزيرة على القاهرة غدا

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن حالة عدم الاستقرار تبدأ من يوم الأربعاء، وتكون خفيفة على السواحل الغربية، والأمطار تشتد يوم الخميس، وتكون على السواحل الغربية، وتبدأ في الدخول على مناطق الدلتا يوم الجمعة، ويوم السبت سيكون هناك ذروة أكبر للمطر، في المناطق شمال الدلتا والسواحل الشمالية أمطار غزيرة، وتلك المناطق معتادة على أن يكون بها أمطار كبيرة في موسم الشتاء.

وأضافت "السيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه من المتوقع من يوم السبت الماضي أن يكون هناك أمطار نهاية الأسبوع، وذلك لتكون كافة اجهزة الدولة على أتم استعداد، ويتم إعلان حالة طوارئ، ومنع الإجازات، وتجهيز كافة المعدات للاستعداد للتقلبات الجوية، متابعة "بكرة هيتم تأكيد التنبؤ، وهل فيه أمطار داخلة على القاهرة غزيرة أم لا".

وتابعت أن أجهزة الدولة كلها على أتم استعداد منذ السبت الماضي، وأكد على ذلك رئيس الوزراء أن يكون هناك جاهزية من كل أجهزة الدولة حتى لو تأخرت ذروتها.

وأشارت إلى أن الأمطار ليس لها أي علاقة بمنسوب طرح النهر، وتلك الأراضي تغرق حينما يكون هناك تصرفات عالية داخل المجرى، ولكن الأراضي الزراعية هي التي تتأثر لأنه تتجمع كمية مطر كبيرة، وبالتالي هي التي تتأثر، ولكن وزارة الري اتخذت احتياطها، وبدء توفير المياه، وبدأ تعطيش الأراضي الزراعية لاستقبال الأمطار، ولا يكون هناك مياه زائدة في الأراضي.

واستكملت أن التنبؤات تتحدث يوما بيوم، وبعد كل تحديث يتم إخطار كافة المسؤولين والجهات من أجل الاستعداد بصورة أكبر بحسب ما ظهر من خلال التنبؤات الجديدة.