الري لـ"المواطنين": احذروا أضرار الأمطار والسيول

ناشدت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، التي قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والتي قد تؤدي إلى سيول.

وأوضح المركز أنّ النتائج الأولية تشير الى توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة يومي 23 و24 أكتوبر على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

ولفت الموقع إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشماية الغربية اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري، الأربعاء، كما توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية بعد غد الخميس.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

ويدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع بشكل يومي حالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، إلى جانب دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.