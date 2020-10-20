الوزراء: "الري" لديها خطة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الري، لديها خطة للاستفادة من مياه الأمطار، سواء في المحافظات التي تشهد سيولا مثل شمال ووسط سيناء أو الدلتا والصعيد، لافتا إلى أن جزءا كبيرا منها، يذهب تلقائيا للمجاري المائية بالترع والمصارف، وتُخزن في المناطق التي تشهد سيولا لاستغلالها في أغراض الزراعة.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن جميع التنبؤات تقول إن مصر ستشهد موجة من الطقس السيئ ، وتختلف درجتها تبعًا لتطور هذه الحالة على مدار الأيام الخمسة القادمة وتبعًا للمحافظة، حيث إن المحافظات ستشهد هذه الحالة من الطقس السيئ ولكن في أوقات مختلفة.