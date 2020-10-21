قبل أيام من إغلاق التسجيل.. خطوات التقديم على العداد الكودى إلكترونيا

تقنينًا لأوضاع المخالفين، وبعض المواطنين الذين يستخدمون الكهرباء بنظام الممارسة، قامت الدولة بطرح العداد الكودى، وهو نظام عادي يسمح بدفع تكلفة الكهرباء حسب الاستخدام وليس بأرقام مبالغ فيها.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية أكتوبر الجارى.

وقبل انتهاء المهلة تقدم "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها خطوات تقديم طلب لتركيب عداد كودي اونلاين من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خطوات تقديم طلب لتركيب عداد كودي

يتم الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــا.

يتطلب الاستفادة من الخدمات في الصفحة، تسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الالكتروني، تحديد كلمة السر، الرقم القومي.

الضغط على خدمة تركيب عداد كودي، وهي خدمة مفعلة، والضغط على طلب جديد أو الدخول من هنـــــا، واستيفاء البيانات الآتية:

الاسم الرباعي، عنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، اختيار المحافظة، المنطقة، رقم الهاتف، رقم العقار.

اختيار نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

سيتطلب الأمر إرسال صور للعقار من الخارج.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

أما إذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.

وكان مجلس الوزراء، وافق على توفيق أوضاع المنشآت المخالفة التي تم توصيل التيار الكهربائي لها بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.