كيفية تحول العداد الكودي للمباني المخالفة إلى شرعي.. مصدر يجيب

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إنه في حال قيام المواطن بالتصالح طبقًا للقانون سيتم تحويل العداد الكودي الى شرعي ويكتسب المواطن جميع حقوق المالك ويمكنه استغلال إيصال الكهرباء للتقدم لجميع الجهات الحكومية كمستند رسمي للملكية، لافتا إلى أنه بعد التصالح يتوجه المواطن بإثبات ذلك لشركة الكهرباء التابع لها ويتم إثبات البيانات الجديدة دون الحاجة لاتباع الإجراءات السابقة من معاينة ومقايسة ورسوم تركيب وثمن للعداد.

"الكودي" عداد مؤقت

أشار المصدر إلى أن العداد الكودي الذي سيتم تركيبه للمباني المخالفة والعشوائية وينتهي التقديم له من خلال المنصة الإلكترونية نهاية الشهر الجاري، هو عداد مؤقت برقم (كود) وليست باسم صاحب العقار، ولايثبت أي ملكية له والتركيب لحين أحد الأجلين "هدم العقار أو التصالح في مخالفات البناء".

الخطوات المتبعة للتعاقد على تركيب عداد مسبوق الدفع:

- إحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة من عقد ملكية العقار أو المبنى.

- تقديم طلب تركيب العداد لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العميل، ودفع الرسوم.

- شحن كارت بقيمة 100 جنيه للحصول على كمية من الكيلو وات.

- يوضع كارت الشحن في الفتحة الخاصة به في العداد لقراءة قيمة وكمية الشحن وتسجيلها.

- يجب الانتظار قليلاً حتى تنطفئ لمبة الإنذار وتظهر رسالة "كارت مقبول" ثم يسحب الكارت من العداد.

- إعادة شحن الكارت قبل نفاد الرصيد المتبقي.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من خلال كارت الشحن:

- تحقيق سياسة الدولة في ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، وبالتالي إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد.

- تتم محاسبة المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضي على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.

- يعد العداد الكودي مركز تحكم بالمنزل يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال منه.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.