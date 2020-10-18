الكهرباء: شرائح استهلاك العداد الكودي لا تختلف عن التقليدي

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره، ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها، لافتاً إلى أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

وقال المصدر لـ"الوطن"، أن عداد الكهرباء الكودى هو عداد مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن، مشيرا إلى أن العداد الكودى يعتبر أفضل من نظام الممارسة، لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلي فقط، بعكس الممارسة التي تعتمد على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن والدولة معا.

العداد يحمل رقم كودي وليس اسم مالك الوحدة

وأشار إلى أن العداد لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها، ولكن يحمل رقم كودى، لافتا إلى أنه تم السماح لشركات توزيع الكهرباء الـ9 علي مستوي الجمهورية بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

إجراءات تقديم الطلب علي العداد الكودي إلكترونيا

- الدخول على المنصة الإلكترونية

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات

- إرفاق المستندات المطلوبة

- إرسال الطلب

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية)

- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية

- ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها

الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء

- الشريحة الأولى = من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا/ ك.و.س

- الشريحة الثانية = من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س

- الشريحة الثالثة = من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا/ ك.و.س

- الشريحة الرابعة = من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا/ ك.و.س

- الشريحة الخامسة = من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س

- الشريحة السادسة = من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرشا/ ك.و.س

- الشريحة السابعة = من صفر لأكثر من 1000كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س