محيي الدين يكشف سبب تواجد جزر المالديف بالمجموعة العربية بصندوق النقد

كشف الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، عن سبب وجود جزر المالديف ضمن المجموعة العربية في صندوق النقد، موضحا أنه يحق لأي دولة أن تتواجد ضمن أي مجموعة في مجموعات صندوق النقد.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أن دولة سوريا كانت موجودة ضمن المجموعة العربية، ثم انتقلت إلى مقعد روسيا، وهناك دول عربية ساعدت "جزر المالديف"، في الحصول على عضوية الصندوق، وبالتالي ظلت في المجموعة العربية.

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إلى أن مهام منصبه الجديد المتابعة والتنسيق ومساندة الدولة التي يمثلها، ويوضح القضايا والأولويات بشأن السياسة المالية وأداء القطاع المالي.

وأكد أن أكثر ما يقلقه ويشغل باله خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، هو الخروج سالمين بأقل خسائر من هذه الأزمة، كما أن العام المقبل فإن تداعيات هذه الأزمة سوف تحظى بأولوية العمل، ويجب ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد، وإدارة الدين، وهذا له برنامج مكثف.

وعن تواجده في منطقة "كفر شكر"، عندما يأتي إلى مصر، قال: "ده بلدي وبيتي، والمكان الذي دفن فيه أبي وأمي، والإنسان يحتاج إلى الراحة، قبل البدء في العمل مرة أخرى".

وأعلن مجلس الوزراء، انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي، وعضوا بمجلس إدارته ممثلا لمصر ومجموعة الدول العربية، التي تمثل مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن، بالإضافة إلى المالديف.