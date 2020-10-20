خبير عن سعر تذكرة القطار الكهربي 25 جنيه: أفضل من النقل الأرضي

ضمن الجهود التي تبذلها الدولة مؤخرًا في تطوير منظومة النقل، لتوفير أفضل خدمة للمواطن، وربط القاهرة بالمدن الجديدة، والقضاء على البعد المكاني، يأتي مشروع القطار الكهربي، ويبلغ طوله 100 كيلومتر ويحتوى على 16 محطة، خاصة بعد نقل أغلب الخدمات الحكومية والاستثمارات إلى خارج القاهرة، لتقليل الضغط والتكدس داخل العاصمة القديمة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن العمل بدأ بالفعل في القطار الكهربي، وأنه تم تنفيذ حوالي 70% من المحطات الخاصة بالقطار، وتم الإنتهاء من جميع الهياكل الخرسانية.

وأضاف أنه خلال شهر أكتوبر 2021 بالتزامن مع الاحتفال بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون القطار الكهربي يعمل قبلها بشهرين، "هيكون جالنا 50% من القطارات ونجرب في تشغيل تجريبي بدون جمهور وبعدين في أكتوبر نشغل بجمهور.

وأوضح الوزير، أن مسار القطار الكهربي سيكون معزولا نظرًا لسرعته التي ستصل 120 كيلو، وأنه سينقل 25 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، وأن سعر التذكرة ستصل إلى 25 جنيهًا لمسافة الـ100 كيلو، وتقسم على حسب عدد المحطات، مشيرًا إلى أنه سيكون أول وسيلة مواصلات جماعية تصل للعاصمة الإدارية.

خبير: القطار الكهربي يقضي على المنافسة مع وسائل النقل الأرضي

وقال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي، إن كل دول العالم تقدم خدماتها عن طريق دراسة الأسعار الحقيقية للسوق، وهو ماتفعله مصر بإعتباره الأفضل للقطاعات الخدمية، وهو ما حدث في مشروع القطار الكهربي، حتى تضمن الخدمة الصيانة الدورية الروتينية والخدمة المميزة والكفاءة المستمرة.

وأشار "نبيل" لـ"الوطن"، إلى أن أي خدمات تقدم في صورة مُدعمة تلاقي فشلًا ويتدهور مستواها، مضيفًا أن هناك تجارب قديمة حدثت في هذا الشأن، وذلك نظرًا لتدهور حالة الخدمة مع الوقت بسبب أن السعر المقدم لها أقل مما تقدمه، وبالتالي لا تقدر على الاستمرارية بشكل جيد، موضحًا أن سعر الخدمة يحدد على حسب دراسة الجدوى والدراسات الاقتصادية للمشروع، إذ كانت الدراسة وضعت سعر 25 جنيهًا للتذكرة فيجب الالتزام بها، ونفس الحال إذ كان السعر أعلى أو أقل.

وأوضح استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي، أن الخدمة التي يقدمها القطار الكهربي نظيفة وسريعة وتصل في مواعيد محددة دون تأخير مما يتناسب مع الوضع الحالي بعد نقل أغلب الاستسمارات والخدمات الحكومية إلى خارج القاهرة، وأنه سيتفوق على كل وسائل النقل الأرضية من حيث الوقت والتكلفة لأنها تستهلك في هذه المسافة وقود كثيرًا ولن تصل في نفس التوقيت، مما يقتل المنافسة بين الخدمتين، وبذلك سعر تذكرة القطار الكهربي لن تشكل أي أعباء على المواطن.

مواطنون: الخدمة المميزة والوقت مناسبين مع تكلفة التذكرة

ويرى بعض المواطنين امترددين عل القطار أن الخدمة التي يقدمها القطار الكهربي مناسبة تماما مع سعر التذكرة، حيث قال عمرو عبد الحميد، إن الخدمة المتميزة وإنجاز الوقت أفضل ما يقدمه المشروع، وفي حين مقارنة ذلك بوسائل النقل الأخرى يكون الفارق في السعر كبير والخدمة أقل، فيما عبر إسماعيل محمد عن سعادته بالمشروع، "أنا بشتغل في العاصمة الإدارية كنت بروح من الشرقية لحد هناك بضعف التكلفة".