فتاة التحرش ببني سويف تلتحق بجامعة القاهرة.. والخشت: مرحب بفاطمة

استجاب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لبرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر التليفزيون المصرى، وأعلن قبول طالبة كلية الآداب صاحبة واقعة التحرش ببنى سويف فاطمة دياب، بجامعة القاهرة، بعد التضييق عليها في مسقط رأسها، بعدما تقدمت ببلاغ ضد من تحرش بها.

وأضاف "الخشت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "نرحب بفاطمة في الجامعة، وكمان في المدينة الجامعية، وستكون معنا في أمن وأمان، ونحافظ عليها بقدر ما نستطيع ونملك".

وكانت "فاطمة"، تعرضت للتضييق عليها من قبل أهالى المنطقة التي تسكن بها في محافظة بنى سويف عقب تقدمها ببلاغ في حق جارها الذى تحرش بها، ما دعاها إلى ترك المحافظة.