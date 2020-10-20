جامعة القاهرة تبدأ تدريب الطلاب على استخدام المنصة التعليمية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة من اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2020 / 2021، وفقًا للإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

"الخشت": تطبيق كل الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة

وقال الدكتور محمد الخشت، إن كليات الجامعة تقوم بتدريب الطلاب القدامى والجدد، خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة "Smart CU" باستخدام الشاشات الذكية بالكليات، التي تتيح عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي مع إمكانية البث الحي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف هو التطوير الفعلي للعملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا والوسائل التعليمية الحديثة ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، مؤكدًا أن الجامعة لن تتوقف عن تطوير خبراتها في العملية التعليمية على كل الجبهات.

الجامعة: لن نتوقف عن تطوير الخبرات التعليمية وفق أحدث معطيات العصر

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها لخدمة الطلاب، وتوفير مناخ دراسي ملائم لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية التي تقدمها الجامعة لما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وكان مجلس جامعة القاهرة، اعتمد استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد حيث سيتم حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع منح الكليات مرونة في تعاملها مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات على 50% من طاقتها الاستيعابية.

وتواصل مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال العام الجامعي الجديد، والتي بدأ يوم السبت الماضي 17 أكتوبر الجاري وتستمر على مدار أسبوعين وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بتقليل أعداد الطلبة في الغرفة الواحدة، واستيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.