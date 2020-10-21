للبيطريين.. كيف تستخرج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية

حددت نقابة الأطباء البيطريين، عدة أوراق مطلوبة لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مؤكدة أن منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون قضايا، جاء في إطار تفعيل الاتفاق المُبرم بين وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر، ونقابة الأطباء البيطريين.

وجاءت تلك الأوراق المطلوبة كالآتي:

1) صورة بطاقة الرقم القومي.

2) صورة شهادة الميلاد.

3) أصل شهادة البكالوريوس.

4) نموذج 13 صحة.

5) عدد (3) صورة شخصية.

6) عدد (2) أصل شهادة التخصص (دبلوم – ماجستير – دكتوراه).

7) المنهج الدراسي لشهادة التخصص.

8) أصل شهادة قيد بسجل الأخصائيين بالنقابة.

9) الموقف من التجنيد للذكور ( أصل + صورة ).

10) ملف لحفظ المستندات.

11) أصل صحيفة الحالة الجنائية موجه باسم الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة.

12) إيصال اشتراك النقابة العامة والنقابة الفرعية للعام الحالى.

13) رسم تقديم الأوراق 305 جنيات شاملة رسوم النقابة، بالإضافة إلى 5 جنيهات دمغة.

14) كليات أخرى 505 جنيهات + 5 جنيهات دمغة.

15) عند استلام الترخيص يتم دفع 155 جنيه.

وكان المجلس السابق للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أعلن أنه من أبرز إنجازات النقابة، في أغسطس الماضي، استخراج أكثر من 2800 ترخيص لفتح معامل تحاليل طبية للأطباء البيطريين بدون دعوى قضائية.

وأكد المجلس أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، كان يقوم بتخليص كافة الإجراءات لمن يتقدمون بطلبات لذلك، مشيرا إلى أنه حين أن الحاصلين من البيطريين على تراخيص فتح مهنة التحاليل الطبية على مدار تاريخ الطب البيطري، عددهم 2000 طبيب بيطري، فقط، وحصلوا على التراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، من خلال رفع قضايا من 3 إلى 5 سنوات من واقع سجلات وزارة الصحة.

للأطباء البيطريين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية

حددت نقابة الأطباء البيطريين، عدة أوراق مطلوبة، لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مؤكدة أن منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون قضايا، جاء في إطار تفعيل الاتفاق المُبرم بين وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر، ونقابة الأطباء البيطريين.

وجاءت تلك الأوراق المطلوبة كالآتي:

1) صورة بطاقة الرقم القومي.

2) صورة شهادة الميلاد.

3) أصل شهادة البكالوريوس.

4) نموذج ۱۳ صحة.

5) عدد (3) صورة شخصية.

6) عدد (۲) أصل شهادة التخصص (دبلوم – ماجستير – دكتوراه).

7) المنهج الدراسي لشهادة التخصص.

8) أصل شهادة قيد بسجل الأخصائيين بالنقابة.

9) الموقف من التجنيد للذكور ( أصل + صورة ).

10) ملف لحفظ المستندات.

11) أصل صحيفة الحالة الجنائية موجه باسم الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة.

12) إيصال اشتراك النقابة العامة والنقابة الفرعية للعام الحالى.

13) رسم تقديم الأوراق 305 جنية شاملة رسوم النقابة، بالإضافة إلى 5 جنيهات دمغة.

14) كليات أخرى 505 جنيه + 5 جنيهات دمغة.

15) عند استلام الترخيص يتم دفع 155 جنيه.

وكان المجلس السابق للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أعلن أنه من أبرز إنجازات النقابة، في أغسطس الماضي، استخراج أكثر من 2800 ترخيص لفتح معامل تحاليل طبية للأطباء البيطريين بدون دعوى قضائية.

وأكد المجلس أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، كان يقوم بتخليص كافة الإجراءات لمن يتقدمون بطلبات لذلك، مشيرا إلى أنه حين أن الحاصلين من البيطريين على تراخيص فتح مهنة التحاليل الطبية على مدار تاريخ الطب البيطري، عددهم 2000 طبيب بيطري، فقط، وحصلوا على التراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، من خلال رفع قضايا من 3 إلى 5 سنوات من واقع سجلات وزارة الصحة.