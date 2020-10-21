بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-10-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا في بداية اليوم الأربعاء، الموافق 21 أكتوبر الجاري، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار الأشهر الماضية، وعقب انتهاء ذروة الانخفاض التي جاءت بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا نتيجة لتراجع القوى الشرائية في السوق، بالإضافة إلى تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية اليوم، وأسعار منتجات الدواجن مثل البيض والبانيه، بالإضافة إلى رحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الشهور الماضية وإنتاج مصر السنوي منها، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الدواجن تشهد استقرارًا في الأسواق المصرية، ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، ما بين 21 و 22 جنيهًا من المزرعة في حين يتراوح سعر المستهلك في السوق المحلى، بين 25 و27 جنيهًا للكيلو باختلاف المناطق.

كما وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى 28 جنيهًا للكرتونة، في حين تراوح سعرها للمستهلك بين 31 و33 جنيهًا بحسب المنطقة، بينما وصل سعر الدواجن المجمدة إلى 33 جنيهًا.

واستقرت أسعار البط اليوم، عند 40 جنيهًا للكيلو، فيما سجّلت أسعار الرومي اليوم 45 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات للكتكوت، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 65 إلى 70 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 31 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 21 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي إلى 36 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي42 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 57 جنيهًا، والأرنب 45 جنيهًا للكيلو.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وخلال الشهور الماضية عانت رحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 أشهر ماضية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على غير المتوقع في عام 2020، حيث استقرت الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.